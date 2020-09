Bensheim (dpa) - Der Milliardär und Fußballmäzen Dietmar Hopp ist am Mittwoch im südhessischen Bensheim für sein Engagement für Familien und Kinder mit dem Karl-Kübel-Preis ausgezeichnet worden.

«Ich habe der Gesellschaft und Politik viel zu verdanken», sagte der 80-Jährige bei seiner Dankesrede. «Ich wiederhole: Reichtum verpflichtet». Deshalb habe er sich auch entschlossen, seinen Reichtum mit der Gesellschaft zu teilen. Im Fokus der Arbeit seiner Stiftung stünden Kinder, Wissenschaft, Sport, Bildung und Medizin.

Der Heidelberger Unternehmer Hopp folgt als Preisträger damit Königin Silvia von Schweden, die im vergangenen Jahr geehrt wurde.

Die Hilfe für sozial Benachteiligte, Kinder mit schweren Erkrankungen wie auch seine Vereins- und Sportförderung würden sein Engagement für Familien prägen, sagte der Laudator und Vorsitzende des Stiftungsrates der Karl-Kübel-Stiftung, Matthias Wilkes. «Sie haben mit dem Satz «Reichtum verpflichtet» sich in die Pflicht genommen und in die Pflicht nehmen lassen.» So eindringlich wie in diesem Jahr könne man kaum sehen, wie wichtig Familien für Kinder seien, sagte er mit Blick auf die Corona-Krise.

Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert, die Hopp in Stiftungsarbeit einbringen will. Die Bensheimer Karl-Kübel-Stiftung zeichnet prominente Persönlichkeiten für ihr Engagement für Kinder und Familien aus. Preisträger Hopp ist deutschlandweit vor allem als SAP-Mitbegründer und Mäzen des Fußballclubs TSG 1899 Hoffenheim bekannt.

