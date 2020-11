Berlin (dpa) - «Harry Potter»-Star Rupert Grint hat sich einen offiziellen Instagram-Account zugelegt und als ersten Post ein Foto seiner Tochter geteilt. «Ich möchte Euch allen Wednesday G. Grint vorstellen», schrieb der 32-Jährige am Dienstag.

Auf dem Foto trägt er ein Basecap und schaut stolz in die Kamera, ein Baby im Arm. Das Foto erhielt innerhalb des ersten Tages mehr als 1,6 Millionen Likes. Grint kommentierte seinen vergleichsweise späten Beitritt zu dem Dienst mit den Worten: «Hey Instagram ... nur zehn Jahre zu spät, aber hier bin ich. Grint on the Gram!».

Im Mai war bekannt geworden, dass Grint und seine langjährige Partnerin Georgia Groome (28) Eltern geworden sind. Sie freuten sich, die Geburt ihres kleinen Mädchens bekanntzugeben, teilte ein Sprecher der US-Zeitschrift «People» mit. Das in London lebende Paar hatte im April die Schwangerschaft offiziell bestätigt. Ihr Privatleben halten sie gewöhnlich unter Verschluss. Grint war durch die Rolle von Ron Weasley, dem besten Freund des Zauberlehrlings Harry Potter, bekannt geworden. Groome spielte schon als Teenager in Fernsehproduktionen und Spielfilmen («Frontalknutschen») mit.

