Loch in Keller von Zollamt gebohrt: 6,5 Millionen Euro Beute

Ein Einbruch wie im Kinofilm: In einem Zollamt am Niederrhein bohren Unbekannte mit einem großen Kernbohrer ein Loch in den Tresorraum. Ihre Beute: 6,5 Millionen Euro. Von den insgesamt vier Männern gibt es bisher keine heiße Spur.