Verpackung mit Haltung

Er schätzt, dass es etwa drei Jahre her ist, als die ersten auf den italienischen Markt schwappten. Zuvor hatten die Italiener ihren Caffé, ihren Cappuccino, ihre Latte macchiato erfolgreich gegen sie verteidigt. Zugunsten der Porzellantasse, die morgens an der Bar flott ausgetrunken wird. Steffen Schulz, der lange in Italien gelebt hat, wundert sich immer wieder, wie rasend schnell und innerhalb kürzester Zeit der Coffee-to-go-Becher in Italien präsent wurde und damit eine ganze Kaffeekultur verändern konnte. Wie er zum Müll-Problem wurde. Aber auch wie sehr das Produkt „Kaffeebecher zum Mitnehmen“ immer wieder neue Blüten treibt.

Wenn er dann an der Münster School of Design mit den Studierenden des Fachbereichs Produktdesign zum Thema Verpackung arbeitet, hat er es mit einer Art Gegenbewegung zu tun: Viel stärker als vor einigen Jahren spielt der Aspekt der Nachhaltigkeit bei den angehenden Designern eine Rolle. Weil sie ihr eigenes Umweltbewusstsein antreibt, aber auch weil Kunden und Markt Unternehmen dazu zwingen, Verpackungen sparsam einzusetzen. Insofern ist für Prof. Dr. Steffen Schulz „das Verpackungsthema ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ein Megathema mit zwei Stoßrichtungen.“ Auf der einen Seite verlange beispielsweise die Pharmaindustrie nach immer intelligenteren, weil technologisch entwickelten Behältnissen, die über eine LED-Anzeige signalisieren, wie und wann ein Medikament eingenommen werden muss. In diesem Bereich sei der Arbeitsauftrag an den Designer streng vorgegeben. Dabei geht es um Nutzerfreundlichkeit, Kommunikation und die Platzierung von Informationen. Spielräume? Fehlanzeige.

Immer mehr Verpackungsmüll 18,9 Millionen Tonnen wog der Verpackungsmüll, der 2018 in Deutschland anfiel. Eine Steigerung um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, hat das Umweltbundesamt (UBA) errechnet. Im Vergleich zum 2010 beläuft sich der Anstieg sogar auf 17,9 Prozent. 47 Prozent der Verpackungsabfälle verursachen private Endverbraucher: umgerechnet 107,7 Kilogramm pro Kopf. Dabei sind laut UBA-Chef Dirk Messner viele Verpackungen vermeidbar und durch Mehrwegbehälter ersetzbar – darunter beispielsweise Getränkebecher oder Pizzakartons. Immerhin: Deutschland gehört laut Umweltbundesamt zu den Vorreitern im Recycling. 69 Prozent des Verpackungsmülls werden aufbereitet, der Rest „energetisch verwertet“. ...

Sehr viel wirksamer eingreifen könne der Designer bei Verpackungen, die im Alltag auftauchen – insbesondere bei Lebensmitteln. So wie der Konsument mit seinen Kaufgewohnheiten Einfluss nehme, könne auch der Designer Wirkungen erzielen. „Das hat eine demokratische Komponente“, erklärt Schulz. Mit seinen Studierenden hat er die komplexen Mechanismen hinter einer Kaufentscheidung unter die Lupe genommen. Dabei sind sie zu dem Schluss gekommen: „Das Reduzieren ist nicht immer die beste Lösung.“ Beim Einkauf greife die Mehrheit der Kunden eher zur unverpackten Salatgurke als zur hygienisch in dünne Schrumpffolie eingehüllten. Die Verpackungen der Hightech-Geräte eines amerikanischen Multimedia-Konzerns dagegen seien höchst materialintensiv und würden von Fans der Marke hoch gehandelt statt entsorgt. „Da ist man schon einen Tick weiter.“

Hüllen mit Haltung 1/7 Die Pinselverpackung „Paint Pack“ von Sophie Kramer und Carla Wirths hat den Deutschen Verpackungspreis 2020 gewonnen: Den Juroren gefiel am Konzept der beiden angehenden Designerinnen der Münster School of Design besonders ihr Mehrwert. Die Hülle aus recycelter Pappe ist zugleich Abstreifgitter und Abtropfschale. Foto: Deutscher Verpackungspreis

Carla Wirths und Sophie Kramer kam die Idee zu ihrem Produkt "Paint Pack“ bei einem Umzug. Foto: privat

Zweiter Gewinner aus Münster beim Deutschen Verpackungspreis: die Tamponverpackung „Fulfill“ von Mirjam Bauer, Maureen Madou Seel und Nora Karl von der MSD der Fachhochschule Münster. Auch sie kann mehr als nur hygienisch ummanteln: Die Verpackung ist gleichzeitig diskrete Entsorgungseinheit. Foto: Deutscher Verpackungspreis

Die Lösungen der angehenden Designer sind geprägt vom Wunsch, Verpackungen mit Mehrwert auf den Markt zu bringen, die intensiver nutzbar sind und leicht verwertet werden können. Diskussionen um Mikroplastik und weiter wachsende Müllberge haben die Haltung der Studierenden beeinflusst, die ihrerseits bemerkt haben, dass sie als Designer Einfluss auf diese Entwicklung nehmen können. Foto: Colourbox

Ein Symbol für die wachsenden Verpackungsmüll-Berge sind To-go-Kaffeebecher: Vor allem Alltagsgegenstände mit kurzer Nutzungsdauer lassen seit Jahren die Abfallmengen steigen. Foto: Colourbox

So haben sich die Verpackungsabfälle in Deutschland von 1991 bis 2018 laut Umweltbundesamt entwickelt. Immerhin: Deutschland gehört zu den Vorreitern im Recycling. 69 Prozent des Verpackungsmülls werden aufbereitet, der Rest „energetisch verwertet".

Schulz‘ Studenten haben noch mehr Gedankenschleifen gedreht – und dabei schließlich identifiziert, was eine Verpackung wirklich nachhaltig macht. Nämlich das, was die Pinselverpackung von Carla Wirths und Sophie Kramer (kleines Foto links) kann: Ist der Pinsel einmal aus seinem Schutz aus festem Karton geschält, kommt die Pappe nicht in den Müll. Sie dient als tropfenfangende Ablage und ersetzt damit gleich noch das sonst eingesetzte Marmeladenglas oder die eigens gekaufte Plastikschale aus dem Baumarkt. Ein sonst lieblos und mit viel Folie verpackter Alltagsgegenstand erhält eine sparsame Ummantelung aus nachhaltigem, weil recyceltem Papier und ist noch dazu Mittel zum Zweck: Mit diesem Vorsatz und inspiriert vom eigenen Verhalten im Zuge eines Umzugs falteten und klebten, schnitten und formten die beiden jungen Frauen, bis ihr „Paintpack“ entwickelt war. „Jetzt steckt der Nutzen direkt mit in der Verpackung.“

„ Der Mehrwert ist der Kern unserer Verpackung. Der Mehrwert ist der Kern unserer Verpackung. “ Nora Karl

Im Baumarktregal könnte „Paintpack“ optisch hervorstechen, doch der Weg in die Herzen der Heimwerker ist noch lang. Aufmerksamkeit hat die kleine, aber sehr feine Lösung dennoch auf sich gezogen: Carla Wirths und Sophie Kramer haben mit ihr in der Kategorie „Nachwuchs“ den deutschen Verpackungspreis gewonnen. Genauso wie Nora Karl, Maureen Madou Seel und Mirjam Bauer. Ihr Verpackungskonzept „Fulfill“ hat schon eine weitere Hürde in Richtung Drogeriemarkt genommen. Das Trio freut sich auf ein Gespräch mit einem Interessenten. Für die jungen Frauen ein ideeller Lohn für über 100 Modelle ihres Produkts, die sie erdacht, gefaltet und doch wieder verworfen haben. „Etwas bewegen zu können, ist ein großer Motivationsfaktor“, sagt Mirjam Bauer über das gute Gefühl, mit einer intelligenten Verpackung einen Mehrwert geschaffen zu haben. „Fulfill“ ist nämlich nicht nur eine hygienische Tamponverpackung, die ohne Kunststoff auskommt, sondern zugleich Entsorgungslösung für den gebrauchten Artikel. „Viele Verpackungen berücksichtigen nur den Moment des Gebrauchs“, erklärt Nora Karl. „Der Mehrwert ist der Kern unserer Verpackung.“ Das Hauptaugenmerk auf diesen Aspekt zu legen, habe sie kreativ gemacht und sei zugleich sinnstiftend.

Die Gedankenwelt hinter den beiden prämierten Verpackungskonzepten zeigt Steffen Schulz, wie sehr sich nicht nur Marktbedürfnisse und die Anforderungen an Produktdesign während der vergangenen Jahre verändert haben. Auch seine Studenten stehen ein für eine Haltung – geprägt vom „Fridays for future“-Geist – und entdecken die Gestalt eines Produkts als Hebel, um in diesem Sinne wirksam zu werden. Sie seien sensibilisiert für Problematiken wie Mikroplastik, seien generell nachdenklicher und kritischer als Studentengenerationen vorher. Bei ihnen ist die Frage nach einer nachhaltigen Verpackung zugleich eine „Frage der Kultur“.

Innerhalb von knapp zehn Jahren haben die Deutschen 20 Prozent mehr Verpackungsmüll produziert. Vermeidung ist das oberste Gebot. Aber gibt es auch nachhaltige Verpackungen? Ein Widerspruch in sich? Dass es sie geben kann, beweisen angehende Designer aus Münster. Einige haben für ihre Konzepte den deutschen Verpackungspreis gewonnen.