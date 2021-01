Helsinki/Münster (dpa) - Der Eurojackpot ist seit der letzten Ziehung am 8. Januar mit 90 Millionen Euro gefüllt. Bei der Ziehung am Freitag (gegen 21 Uhr) in Helsinki könnte der deutsche Gewinnrekord damit erneut eingestellt werden.

Die bisherigen Rekordhalter sind Lottospieler aus Baden-Württemberg (2016), Nordrhein-Westfalen (Februar 2020) und Bayern (Mai 2020). Sie hatten sich als Einzelsieger die Gewinnsumme aufs Konto überweisen lassen. Ein neuer Rekord ist derzeit nicht möglich, weil der Eurojackpot mit 90 Millionen Euro gedeckelt ist. Ist die Summe erreicht, fließt jeder weitere Euro in dieser europäischen Lotterie mit 18 teilnehmenden Ländern in die nächste Gewinnklasse.

Die Gewinnchance beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Zum Vergleich: Beim klassischen Lotto «6 aus 49» liegt die Chance auf den Hauptgewinn bei 1 zu 140 Millionen. Beim Eurojackpot müssen fünf aus 50 Zahlen und zwei aus fünf Zahlen richtig angekreuzt werden.

