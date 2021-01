Los Angeles (dpa) - Vor sieben Jahren triumphierte US-Schauspieler Jared Leto (49) auf der Oscar-Bühne, doch nun kann er die vergoldete Statue nicht mehr finden.

Beim Umzug in Los Angeles habe er bemerkt, dass der Oscar schon seit drei Jahren vermisst werde, sagte Leto in der Nacht zu Mittwoch in der «Late Late Show» von Moderator James Corden. Keiner habe es ihm sagen wollen, mutmaßte der Schauspieler. Auch nach langer Suche sei die Trophäe nicht aufgetaucht. «Ich hoffe, sie ist in guten Händen», fügte Leto hinzu.

Er wollte nicht ausschließen, dass jemand die Statue habe mitgehen lassen. «Das ist gut möglich, es ist ja nichts, was man versehentlich in den Müll wirft», witzelte der Star. Den Oscar hatte Leto 2014 für seine Nebenrolle als aidskranke Trans-Frau in dem Drama «Dallas Buyers Club» gewonnen.

Derzeit wirbt der Schauspieler («Suicide Squad») für seinen neuen Film «The Little Things», einen Cop-Thriller mit Denzel Washington und Rami Malek. Auf seinem Drehplan steht als nächstes das Kriminaldrama «Gucci» unter der Regie von Ridley Scott mit Lady Gaga und Jeremy Irons.

© dpa-infocom, dpa:210128-99-200576/2