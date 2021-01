„Der erste Lockdown im März war hart. Da ging gar nichts mehr“, sagt der 37-Jährige. Nach einer gewissen Zeit der Schockstarre hatte er das dringende Bedürfnis, aktiv zu werden. Die Insellage isolierte den Gas­tronomen schließlich noch intensiver als seine ebenso gebeutelten Kollegen am Festland: Ohne Tagesgäste und Urlauber erreicht er eine breite Öffentlichkeit nur durch besondere Aktionen, die über Langeoog hinaus für Gesprächsstoff sorgen.

Videotagebuch als erster Schritt

Erster Schritt aus der Stille war eine Art Videotagebuch, das er über Plattformen wie Facebook oder YouTube verbreitete. Eigentlich hätte ja ein Fest zum 30-jährigen Bestehen des strandnahen Treffpunkts im Kalender gestanden. Was zunächst vor allem Stammgäste teilten, ging innerhalb weniger Wochen viral. Grußbotschaften und Solidaritätsbekundungen erreichten das „Düne“-Team aus allen Ecken Deutschlands und darüber hinaus. „Daraus erwuchs die Idee, Patenschaften zu ermöglichen“, erzählt Ron Piekarski. Gegen eine Spende wurde der Name des Unterstützers in eine der Bodenfliesen des Tanzlokals gefräst. „Das war großartig und hat letztlich die Arbeitsplätze gerettet.“

Zu Christi Himmelfahrt wurde gelockert. Und weil der Gastronom seine Diskothek kurzerhand zum Bistro umfunktioniert hatte, durfte er – wenn auch in anderer Form – für einige Monate wieder seine Türen öffnen. „Wir haben uns ganz extrem an dem entlanggehangelt, was möglich war.“ Anfangs durfte nur draußen vor der Tür bewirtet werden, dann mit immerhin zwei Haushalten drinnen am Tisch. Später wurde die Zahl aufgestockt – immer verbunden mit einem unfassbaren bürokratischen Aufwand bei der Gästeerfassung. Aber auch mit einer beruhigenden Erkenntnis: „Der allergrößte Teil der Urlauber und Besucher hat alle Regeln befolgt und die Beschränkungen mitgemacht. Es hat nicht einen einzigen Fall gegeben, wo unsere Daten für eine Kontaktnachverfolgung nötig geworden sind“, resümiert Piekarski. „Das gilt für den allergrößten Teil der Gastronomie.“

Ungewissheit nagt an Verschärfungen

Alles richtig gemacht also. Und dennoch sitzt der Langeooger, der auch Mitglied des Gemeinderates ist, jetzt wieder allein in seiner „Düne 13“. Der zweite Lockdown, die Verschärfungen, die Ungewissheit. „Das nagt an den Nerven“, sagt Ron Piekarski. „Ich empfinde da eine gewisse Ungerechtigkeit. Vor allem sind meine finanziellen Reserven bald aufgebraucht.“ Irgendwann gehen auch bei ihm die kreativen Ideen „flöten“, um die Tage und Wochen zu überbrücken. „Hoffen wir, dass bald wieder was geht.“ Das wünschen sich nicht nur die Mitarbeiter, sondern vor allem die Gäste, die aktuell zum Daheimbleiben verdammt sind.