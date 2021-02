Ein hässliches Kalkül: das Flüchtlingslager auf Lesbos in Corona-Zeiten

Als die ersten alarmierenden Nachrichten um die Welt gingen und immer deutlicher wurde, dass dieses neue, hochansteckende Virus kein Problem war, das ausschließlich China betraf, sorgten sich viele Hilfsorganisationen gleich aus mehreren Gründen. Würde Corona die Flüchtlinge in ihren Lagern noch zusätzlich isolieren? Und: Wie würde sich dieses tückische Virus auf die Spendenbereitschaft der Menschen auswirken? War davon auszugehen, dass sich die reichen Länder nun nur noch mit sich selbst beschäftigen? „Doch dann zeigte sich, dass das Gegenteil der Fall war. 2020 war für den Bereich Flucht und Migration unser mit Abstand erfolgreichstes Spendenjahr“, sagt Dr. Ramona Lenz von der Hilfsorganisation Medico International.

Das gilt auch für das Deutsche Rote Kreuz. „Die Spendenbereitschaft war viel, viel höher als im Vorjahr“, berichtet Katharina Puche, eine Sprecherin des DRK. Vor allen Dingen Unternehmen hätten das Rote Kreuz bei seiner Pandemie-Bekämpfung stark unterstützt. „Allein Volkswagen und Siemens haben zusammen fünf Millionen Euro gespendet.“ Ein Teil des Geldes galt auch der Verbesserung der Lebensverhältnisse in den Camps der Flüchtlinge.

Alles gut und auf dem richtigen Weg also? Marie von Manteuffel hat das Lager auf Lesbos zuletzt im Februar vergangenen Jahres besucht. Damals hieß es noch Moria, bestand wie sein Nachfolgecamp aus Zelten und war heillos überfüllt. „Es war eine Kleinstadt, aber eine ohne all das, was eine Kleinstadt ausmacht.“

Von ihren Kollegen und Kolleginnen weiß die politische Referentin von Ärzte ohne Grenzen, dass das neue Lager weniger überfüllt ist – und das ist offenbar auch schon die einzige gute Nachricht. „Die gesundheitliche Situation ist so, wie sie zwangsläufig ist, wenn das Essen schlecht und man immer dem Wetter ausgesetzt ist“, sagt von Manteuffel.

Konkret bedeutet das, dass die medizinischen Teams Atemwegserkrankungen, Durchfall und Hautauffälligkeiten behandeln. Und Suizidversuche. Allein im Januar hätten drei Kinder und Jugendliche versucht, sich das Leben zu nehmen. Psychosoziale Probleme sind längst eines der wichtigsten Behandlungsfelder von Ärzte ohne Grenzen in den Flüchtlingslagern.

Endlich eine warme Dusche

Ortswechsel. Oder präziser: ein Blick mitten hinein in das neue Lager bei Kara Tepe auf Lesbos. Es ist Dienstag, der 9. Fe­bruar. Al­fred Hasenöhrl, Leiter des DRK-Einsatzteams auf Lesbos, sitzt in seinem Büro und ist mit der Abrechnung für den Monat Januar beschäftigt. Der Tag zuvor war ein guter Tag. Sein Team – es besteht aus sechs DRK-Mitarbeitern – hat neue Duschblöcke aufgebaut und den Menschen im Camp zum ersten Mal eine Dusche mit warmem Wasser ermöglicht. „Sie haben sich gefreut“, erzählt Hasenöhrl. Er konnte die Freude bestens nachvollziehen. „Eine ordentliche Dusche statt Katzenwäsche mit kaltem Wasser – das tut einfach gut.“

Die Stimmung im Lager sei momentan „ganz gut“, was im Wesentlichen an den frühlingshaften Temperaturen liege. „Wir haben hier 16 bis 17 Grad und Sonnenschein.“ In den Wochen zuvor setzten starke Winde und ruppiges Winterwetter den Bewohnern des Camps zu. Einige Zelte drohten wegzufliegen.

Hasenöhrl und seine Kollegen haben den Auftrag, die Basisversorgung sicherzustellen. Seit fünf Wochen wohnt und arbeitet er auf Lesbos. Sein Team sorgt dafür, dass ein lokales Unternehmen 60 Kubikmeter heißes Wasser in das Lager bringt, Trinkwasser zur Verfügung steht und die neuen Duschen sauber bleiben.

In ein paar Wochen soll eine Wasserleitung bis ins Lager verlegt werden. Ende März endet der Einsatz für Hasenöhrl, der unhaltbare Zustände, wie sie oft kritisiert werden, nicht bestätigen kann. „Es ist nun einmal ein Zeltlager. Im internationalen Vergleich ist es ausgezeichnet.“ Seit 20 Jahren sei er im Geschäft. „In Afrika habe ich ganz andere Lager gesehen.“

„Jeder neue Besucher war schlimmer als der letzte“

Medico ist eine Hilfsorganisation, die sich von anderen insofern unterscheidet, als dass sie ausschließlich mit lokalen Partnern zusammenarbeitet. Für Medico hat Ramona Lenz Lesbos bislang dreimal besucht. „Und jeder neue Besuch war schlimmer als der letzte. Es fehlen die Worte, man kann es kaum mehr beschreiben.“

Sie hat Kinder gesehen, die zwischen Exkrementen spielten, Menschen, die an Krätze und Rattenbissen litten. Auch im neuen Lager, das sie bislang nicht aufgesucht hat, kooperiert ihre Organisation mit örtlichen Partnern und zu einem großen Teil auch mit Menschen, die im Lager wohnen. Einige von ihnen improvisieren Unterricht unter anderem in Englisch. Andere, darunter Elektriker und Ingenieure, versuchen, die Versorgungslage des Lagers zu verbessern. Corona sorgt zusätzlich für Angst und Unsicherheit.

„Niemand will in das Isolierzelt“, erzählt Ramona Lenz. „Die Menschen haben Angst, ihre Familien im Lager allein lassen zu müssen.“ Das hat auch Alfred Hasenöhrl vom DRK gehört. „Die Isolierstation ist leer, weil sich das Gerücht hartnäckig hält, dass alle, die darin sind, abgeschoben werden. Das ist Unfug. Doch das ändert nichts.“

Der Umgang mit Flüchtlingen – für Marie von Manteuffel ist er die Inkarnation des Zynismus. Sie erinnert sich an die „Riesendiskussion“ über die Frage des Familiennachzugs im Jahre 2018. „Ganz plötzlich war von Millionen von Menschen die Rede. Drei Jahre später sieht man, dass die Zahlen der Menschen, die einen Antrag gestellt haben, minimal sind.“

Es wäre leicht, so sagt sie, die Lager mit beheizbaren Containern auszustatten, anstatt Zelte als Unterkünfte aufzubauen, die im Winter kaum mehr als eine Farce sind. Dahinter steckt ihrer Ansicht nach ein hässliches Kalkül: „Dann wird wieder behauptet, wenn wir es den Menschen bequem machen, dann kommen ja noch viel mehr . . .“

