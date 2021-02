Neckarsulm (dpa) - Bei einer Explosion in einem Verwaltungsgebäude von Lidl in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sind drei Personen verletzt worden. Am Nachmittag sei es bei der Öffnung eines Briefes zu der Explosion gekommen, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.

«Wir sind tief bestürzt über den Vorfall und wünschen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gute und schnelle Genesung», hieß es weiter. Die drei Verletzten seien umgehend medizinisch betreut worden.

Die Polizei sprach von einer größeren Einsatzlage. Das Lidl-Verwaltungsgebäude befindet sich in einem Industriegebiet. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen hieß es zuvor, es sei unklar, ob es sich um eine Brief- oder Paketbombe handelte.

Die Polizei prüfe gleichfalls, ob ein Zusammenhang mit der Verpuffung in der Warenannahme eines Getränkeherstellers in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) bestehe. Dabei wurde am Dienstag ein Mitarbeiter verletzt. Er erlitt ein Knalltrauma. Sachschaden entstand nicht. Laut Polizei war für die Verpuffung ein Paket verantwortlich, das der Mann angenommen hatte. Hier war der Hintergrund zunächst auch unklar.

