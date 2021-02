London (dpa) - Der britische Schauspieler Orlando Bloom («Lord of the Rings») singt seiner sechs Monate alten Tochter regelmäßig das Wort «Dad» vor. Er wolle sie damit dazu bringen, es als erstes Wort auszusprechen, sagte der 44-Jährige in einer aufgezeichneten Sendung der BBC-Talksendung Graham Norton Show.

Blooms Verlobte, die US-Sängerin Katy Perry (36), hatte das Mädchen mit dem Namen Daisy Dove im vergangenen August auf die Welt gebracht. Bloom hat bereits einen zehn Jahre alten Sohn aus seiner inzwischen geschiedenen Ehe mit dem australischen Model Miranda Kerr (37).

