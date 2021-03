Corona, Konflikte, Explosionen: Nominierungen für „World Press Photo“

Sechs Fotografen aus fünf Ländern sind für den Hauptpreis nominiert. Die Bilder zeigten eine Vielfalt an Themen, wie die Jury des Wettbewerbs World Press Photo am Mittwoch in Amsterdam mitteilte.

Die Juroren zeigten sich beeindruckt von der erzählerischen Kraft der eingereichten Fotos. „Zu den Nominierten gehörten bemerkenswerte Geschichten von Hoffnung, Widerstandsfähigkeit und sozialen Wandel“, sagte die Direktorin der Stiftung World Press Photo, Joumana El Zein Khoury.

Die amerikanische Fotografin Evelyn Hockstein ist mit einem Foto zum Streit um eine Lincoln-Statue in den USA nominiert. Der russische Fotograf Valery Melnikov bildete eine armenische Flüchtlingsfamilie aus der Konfliktregion Nagorny-Karabach ab. Sein Landsmann Oleg Ponomarev kam mit dem Foto eines Transgenders in die Endauswahl.

Der dänische Fotograf Mads Nissen fotografierte eine alte Frau, die dank einem sterilen Plastikumhang erstmals seit Monaten wieder umarmt werden konnte. Der Spanier Luis Tato ist im Rennen mit einem Bild zur Heuschreckenplage in Ostafrika. Die verheerende Explosion im Hafen von Beirut ist Thema des nominierten Fotos des Italieners Lorenzo Tugnoli.

Die Nominierten im „World Press Photo“-Wettbewerb 1/10 Sechs Fotografen aus fünf Ländern sind beim „World Press Photo“ für den Hauptpreis nominiert. Drei weitere sind in der Endauswahl für die besten Foto-Reportagen. Dazu gehört auch dieses Bild eines Einwohners von Berg-Karabach, der sein Haus vor angezündet hat, bevor Aserbaidschan die Kontrolle über das Gebiet übernahm. Foto: Valery Melnikov, Russland, Sputnik

Der Kandadier Chris Donovan ist mit seiner Foto-Reportage "Those Who Stay Will Be Champions" über das Basketball-Team „Flint Jaguars“ im US-Bundesstaat Michigan in die Endauswahl gekommen. Foto: Chris Donovan, Kanada

Der Italienier Antonio Faccilongo fotografierte in Israel eingesperrte Palästinenser. Foto: Antonio Faccilongo, Italien, Getty Reportage

Der Russe Valery Melnikov fotgrafierte während des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien in der umstrittenen Region Berg-Karabach. Foto: Valery Melnikov, Russland, Sputnik

An dem Wettbewerb hatten sich mehr als 4300 Fotografen aus 130 Ländern mit mehr als 74 000 Fotos beteiligt. Deutsche Fotografen wurden nicht nominiert. Preise werden in acht Kategorien vergeben. Die Preisträger sollen am 15. April in Amsterdam bekanntgegeben werden.

Die Corona-Pandemie hat auch den Wettbewerb in finanzielle Bedrängnis gebracht, wie eine Sprecherin mitteilte. Da zahlreiche Ausstellungen mit den Siegerfotos aus dem vergangenen Jahr annulliert worden waren, gingen Einnahmen stark zurück. Als eine Folge wurde das Preis-Geld für den Sieger um die Hälfte auf 5000 Euro gesenkt, wie die Sprecherin sagte.