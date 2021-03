München (dpa) - Für die Sat.1-Show «Das große Promibacken» Anfang des Jahres hatte Barbara Wussow aufwendige Pläne von einer Malediventorte mit modellierter Taucherin bis hin zur Wiener Melange samt Teeservice aus Marzipan. Privat setzt die Wienerin dagegen auf ein schnelles, einfaches Rezept.

«Das ist ein Schokoladenkuchen, ein Becherlkuchen von meiner Großmutter», verriet die Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur in München anlässlich ihres 60. Geburtstags am Sonntag (28. März).

«Das Maß aller Dinge ist ein Becher Sauerrahm, 250 Gramm, mit dem auch die anderen Zutaten wie Kakaopulver, Mehl, geriebene, geröstete Haselnüsse, Zucker und nur ein halber Becher Öl abgemessen werden.» Alles in eine Kuchenform und ab in den Ofen bei 180 Grad. Eine dreiviertel Stunde warten, «frische Früchte dazu und Schlagobers - fertig.»

Dass sie in der Sat.1-Show schon in der ersten Runde Mitte Februar rausflog, bedauert Wussow, hatte sie doch den ganzen Sommer für die Show am Ofen gestanden und geübt. «Ich war da sehr angespannt.» Vor allem die Interviews während des Backens hätten sie gestresst. «Dauernd war das Mikro in meiner Teigschüssel!» Sie liebe es beim Backen dagegen eher entspannt.

Was den Zuschauern dadurch entgangen ist: «Eine Malediventorte mit einer wunderschön modellierten Taucherin, mit verschiedenen Schichten von Frucht bis Kokos. Eine Jugendstiltorte mit 16 Schichten, Gold und schwarz. Und eine Flokatitorte - eine lustige Teppich-Torte», verriet die Wienerin. Und der krönende Abschluss: eine Wiener Melange, «mit einem Teeservice auf der Decke aus Marzipan».

© dpa-infocom, dpa:210323-99-938049/2