Außengastro statt Ausgangssperre – trotz hoher Inzidenz

Trotz anhaltend hoher Infektionszahlen haben die Niederlande nach gut vier Monaten den strengen Lockdown gelockert. Die Geschäfte durften am Mittwoch wieder Kunden empfangen - ohne vorherigen Termin. Seit 12 Uhr bedienten auch wieder Cafés und Restaurants Gäste im Außenbereich. Auch die unpopuläre abendliche Ausgangssperre wurde abgeschafft.

Die Coronalage an der Grenze ist deutlich zweigeteilt. Auf der deutschen Seite: hohe Inzidenzwerte. Auf der niederländischen Seite: noch höhere. Und genau zu diesem Zeitpunkt lockern die Nieder­lande die Coronaschutzmaßnahmen. Seit Mittwoch ist die „Avondklok“, die Ausgangssperre zwischen 22 und 4.30 Uhr, aufgehoben. Die Außengastronomie darf wieder durstige Gäste bedienen. Auch vor den Geschäften in vielen Innenstädten bildeten sich Schlangen. Zwar sind die Ladenöffnungen mit Auf­lagen verbunden; so dürfen die Terrassen nur von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein und es gilt eine Höchstzahl an Kundschaft für die Läden.

Grenztourismus befürchtet

Dennoch fürchtet Dr. Kai Zwicker, Landrat im Kreis Borken, dass der Schuss nach hinten losgehen könnte. Der Westmünsterlandkreis hat eine 108 Kilometer lange Grenze mit den Niederlanden. Während diesseits der Grenze die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 137,3 lag, sah es in den Grenzgemeinden auf niederländischer Seite laut Corona-Dashboard deutlich schlechter aus – Enschede: 289,9, Losser: 229,2, Winterswijk: 329,1. In der Gemeinde Berkelland (Provinz Gelderland) sogar 441,2.

Doch das hielt die Menschen dort nicht davon ab, nach 197 Tagen Lockdown einen Platz vor der Kneipe zu reservieren. „Darauf haben wir so lange gewartet“, so ein Besucher in Enschede. Auch für die deutschen Nachbarn Anreiz, die Grenze zu überqueren. Landrat Zwicker appelliert aber eindringlich, nun nicht in die Niederlande zum Einkaufen oder Kneipenbesuch zu fahren. Der niederländische Minister für Justiz und Sicherheit, Ferd Grapperhaus, und NRW-Innenminister Herbert Reul forderten ebenfalls, unnötige Reisen zu vermeiden.

Corona-Verstöße am Königstag

Zwicker sieht jetzt nicht die Gelegenheit für Geselligkeit, für Freundschafts­besuche oder zum Einkaufen auf der anderen Seite der Grenze. Das gute Wetter ­dürfe nicht dazu verleiten, ­alle Vorsicht über Bord zu werfen. Gerade jetzt gelte es, bei der Einschränkung der Kontakte durchzuhalten: „Wenn wir jetzt nachlassen, würden wir all unsere bis­herigen Anstrengungen zunichtemachen.“

So haben die Niederländer den Königstag gefeiert 1/11 Bei herrlichem Frühlingswetter gingen am Dienstag in den Niederlanden viele Leute auf die Straßen, um den 54. Geburtstag von König Willem-Alexander zu feiern. Foto: dpa

Zum zweiten Mal fielen die traditionellen Volksfeste, Mega-Flohmärkte und Straßen-Partys am „Koningsdag“ aus. Foto: dpa

Der König besuchte mit seiner Familie – v.l. Prinzessin Amalia (17 Jahre), Königin Maxima, Prinzessin Alexia (15) und Prinzessin Ariane (14) – Eindhoven und erlebte dort ein vor allem virtuelles Programm mit Kultur, Hightech und Sport. Foto: dpa

Im vergangenen Jahr hatte die Königsfamilie den Tag virtuell mit dem Volk noch als „woningsdag“ (Haustag) gefeiert. In diesem Jahr hatte man sich für ein Pogramm mit Mund-Nasen-Masken und 1,5 Meter Abstand entschieden. „Dies war möglich nach den Corona-Regeln“, sagte der Monarch. „Aber wir denken auch an alle Menschen, die heute nicht mit uns feiern können.“ Foto: dpa

Eine Mutter und ihre Tochter, die ein orangefarbenes Königsgewand mit der niederländischen Flagge trägt, fahren am Königstag entlang der Prinsengracht in Amsterdam. Foto: dpa

In vielen Städten strömten die Menschen nach draußen. Zu viel Feierlaune: Einige Parks mussten geschlossen werden. Foto: dpa

Vor ihren Häusern oder an geöffneten Fenstern und Türen haben sich etliche Niederländer selbst etwas Party-Stimmung gezaubert. Foto: dpa

Die Zentren von mehreren Städten waren am Abend überfüllt. Foto: dpa

Behörden riefen über Twitter dringend dazu auf, die Städte zu verlassen. Foto: dpa

Der Der „Koningsdag“ war vorläufig der letzte Tag im strengen niederländischen Lockdown. Foto: dpa

Seit Mittwoch gelten nach gut vier Monaten mehr Freiheiten: ein Ende der Ausgangssperre, und Terrassen und Geschäfte sind unter Auflagen wieder geöffnet. Foto: dpa

Zwicker macht sich zudem schon seit Wochen dafür stark, dass die Grenzregion mehr Impfstoff erhält. Bislang sind die Bitten in Düsseldorf ergebnislos verhallt.

Schon am Dienstag, dem Königstag, war es in vielen niederländischen Städten voll gewesen. Zu voll: Coronamaßnahmen wurden häufig ignoriert. Der niederländische Arzt Arjen Noordzij twitterte frustriert: „Feiert ihr mal schön. Ich arbeite einen weiteren Tag auf der Corona-Intensivabteilung.“