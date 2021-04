Christoph Metzelder nach Teilgeständnis zu Bewährungsstrafe verurteilt

Das Amtsgericht Düsseldorf hat den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder für die Weitergabe von kinder- und jugendpornografischen Dateien zu einer zehnmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Der 40-Jährige hatte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Teilen eingeräumt. Daraufhin wurde der Prozess gegen den 40-Jährigen bereits am ersten Tag beendet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Zuvor hatte die Richterin dem Angeklagten klargemacht, dass eine Rechtsbruchprovokation für das Gericht nicht in Betracht komme. Heißt: Die Frau aus Hamburg, der Metzelder kinderpornografische Inhalte per Chat gesendet hatte, also nicht als motivierender Treiber der Chats angesehen werde. Man werde beim Strafmaß aber die „Presseberichterstattung“ berücksichtigen. Sollte Metzelder sich einlassen und gestehen, so die Richterin, käme eine Strafe von zehn bis 12 Monaten ohne Bewährungsauflagen infrage.

Dann gesteht Metzelder tatsächlich. Er sagt: Unabhängig von „einigen offenen Fragen bleibt meine tatsächliche Verantwortung“. Er habe sich mit seinem generellen Chatverhalten auseinandergesetzt. Er habe „alles getan“, wie er sagt, dem Gericht „eine Entscheidung zu ermöglichen, die angemessen ist, aber nicht darüber hinausgeht“. Er habe nur das an Material besessen, was er verschickt habe, frei zugänglichen Bilder aus dem Internet per Screenshot gesichert und „für Extremfantasien ausgetauscht“. Aus „Faszination der gemeinsamen Grenzüberschreitung“. Es habe keine Übergriffe gegeben, das sei auch niemals geplant gewesen.

Metzelder: „Ich akzeptiere die Strafe und bitte um Vergebung“

Metzelder spricht von einer „ausschließlich digitalen Parallelwelt“. Dann sagt er: „Dennoch bleibt die Versendung. Neben der strafrechtlichen Bedeutung geht es hier um meine moralische Schuld.“ Und mit brüchiger Stimme : „Ich akzeptiere die Strafe und bitte um Vergebung. Ich weiß, dass ich eine Wunde hinterlasse, die möglicherweise niemals verheilen wird. Damit werde ich den Rest meines Lebens als Teil der Gesellschaft leben müssen.“ Es folgt die Verlesung der Chats unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil „Vorgänge zur Sprache kommen, die den Intimbereich des Angeklagten und der Zeugin betreffen“, wie die Richterin sagt.

Der Tag hatte am Morgen mit viel Aufsehen begonnen: Eine Viertelstunde vor Prozessbeginn kommt Metzelder am Düsseldorfer Amtsgericht an. Graues Slim-Sakko, helles Shirt, schwarze Hose, schwarze FFP2-Maske. Metzelder geht aufrecht durch ein Heer von Fotografen, die sich vor dem Gerichtsgebäude an der Werdener Straße in Düsseldorf-Oberbilk versammelt haben. Die Verteidigung, heißt es, soll versucht haben, diesen öffentlichen Auftritt zu verhindern und Metzelder einen anderen Eingang zu gewähren, einen ohne Öffentlichkeit. Der Wunsch sei vom Gericht abgeschlagen worden. Am Auto verabschiedet sich Metzelder von einem älteren Mann, mit ihm hinein geht eine seiner drei Anwälte.

Die Vorwürfe

Im Gerichtssaal sind wenige Pressevertreter und Zuschauer anwesend. Dann wird verlesen, was Metzelder vorgeworfen wird: 29 Mal soll der inzwischen 40-Jährige im August 2019 an drei Frauen von seinem Iphone XS-Mobiltelefon in Whatsapp-Chats Kinderpornomaterial zum Zwecke sexueller Erregung versendet haben, die Bilder werden von Staatsanwältin Kathrin Radtke teils detailliert beschrieben. Jedes Bild ein Kennzeichen, es dauert eine Viertelstunde. An eine Frau im Raum Münster sei auch ein Videoclip gegangen.

Dann wirbt Metzelders Hauptverteidiger Ulrich Sommer, der mit den Rechtsanwälten Julia Donnepp und Heiko Klatt an Metzelders Seite ist, für eine gerechte Strafbewertung. Niemand bezweifle im Saal die besondere Schutzaufgabe unseres Staates“ Kindern gegenüber. Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik weise 18762 Fälle auf. „Wir behandeln heute einen. Einen der wenigen, die der Staatsanwaltschaft eine öffentliche Verhandlung zugedacht hat“, sagt Sommer und erinnert daran, dass es „dem Strafgesetzbuch nicht um die Anstößigkeit von Bildern“ geht. Moralische Überheblichkeit verbiete sich. Das Strafrecht verlange Rationalität und persönliche Distanz des Betrachters.

Metzelder will Auszeichnungen zurückgeben

Metzelder äußert sich zu seinem Werdegang. Er wirkt zunächst ruhig, mechanisch, konzentriert. Hat bei der Anklage mitgeschrieben. Er werde sich hier im Gerichtssaal das erste Mal persönlich äußern, sagt er mit fester Stimme. Er sei als eines von vier Kindern in seiner Familie mit Eltern im Schuldienst aufgewachsen, die älteren beiden Brüder beide Ärzte, die jüngeren beide „Leistungssportler“. Metzelder streift durch seinen Karriereweg, Borussia Dortmund, Real Madrid, Schalke 04, erwähnt sein soziales Engagement mit zwei Stiftungen und einer Jugendtrainer-Tätigkeit in der U19 beim TuS Haltern, „darauf bin ich stolz“, berichtet von den Auszeichnungen „Landesverdienstorden NRW und das Bundesverdienstkreuz“. Die Wende im Ton: Er werde diese öffentlichen Auszeichnungen „alle zurückgeben“, weil aus ihnen auch ein Anspruch „an den Ordensträger“ erwachse, „der an die Zukunft gerichtet ist“.

Mit der Durchsuchung am 3. September in der Sportschule Hennef „durch das LKA Hamburg und die Bild-Zeitung“, wie Metzelder vielsagend ausführt, habe sein Leben eine Zäsur erfahren. Er lebe seit diesem Zeitpunkt zurückgezogen in Düsseldorf-Derendorf.

Kinderpornographische Dateien auf Metzelders Iphone sichergestellt

Auf dem in Hennef sichergestellten Iphone Metzelders seien laut Staatsanwaltschaft 234 kinderpornographische Dateien und zwei kinderpornographische Video-Dateien gefunden worden, Amtsrichterin Astrid Stammerjohann unterbricht nach Metzelders Ausführungen die Hauptverhandlung, es folgt ein Rechtsgespräch, in dem die Prozessbeteiligten in einem nicht öffentlichen Gespräch austauschen, wie es weitergeht, wie eine mögliche Strafe aussehen kann. Dann das Geständnis. Und schon heute ein Urteil?