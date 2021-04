Stockholm (dpa) - Schwedens König Carl XVI. Gustaf ist am Freitag 75 Jahre alt geworden. Zum Ehrentag standen dem Monarchen coronabedingt deutlich reduzierte Feierlichkeiten bevor.

Gemeinsam mit seiner Frau Königin Silvia (77) wollte er den großen Tag im königlichen Schloss in der Stockholmer Altstadt Gamla Stan verbringen und am Vormittag einige Offizielle wie Regierungschef Stefan Löfven empfangen, ehe mittags zu seinen Ehren an mehreren Orten in Schweden Salutschüsse abgefeuert werden sollten. Am Nachmittag sollten dann noch ein paar wenige Vertreter der Streitkräfte beim obersten Schweden vorbeikommen.

Auch wenn die große blau-gelbe Geburtstagsparty damit ausbleiben muss - einen Geburtstagswunsch hatte Carl Gustaf dann doch: Wer ihm ein Geschenk machen wollte, der solle etwas an die schwedischen Stadtmissionen spenden, die im ganzen Land Bedürftigen helfen und dem König besonders am Herzen liegen.

Carl Gustaf ist vor einem Dreivierteljahrhundert auf Schloss Haga nahe Stockholm zur Welt gekommen. Sein Vater starb 1947 bei einem Flugzeugabsturz in Kopenhagen - Carl Gustaf war damals nicht einmal ein Jahr alt. Seit dem Tod seines Großvaters Gustav VI. Adolf im Jahr 1973 ist er schwedischer König. So lange wie er saß in Schweden bislang niemand auf dem Thron.

