Köln (dpa) - Carolin Kebekus (40) findet tendenziell alle Witze unter der Gürtellinie lustig. «Auch alles, was mit Furzen zu tun hat - wahnsinnig lustig», sagte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Was ich nicht mag, sind Wortspiele. Aber ansonsten alles. Ich bin sehr, sehr leicht zu erheitern.»

Am 27. Mai startet im Ersten eine neue Staffel der «Carolin Kebekus Show». Es ist schon die zweite in der Corona-Pandemie. «Ich glaube, ich bin eher ein positiver Mensch», sagte sie zu ihrem persönlichen Umgang mit der Krise. «Auch wenn's mir mal nicht so gut geht, mache ich immer schnell noch einen Witz. Ich habe da auch einen Galgenhumor.»

