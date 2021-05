Pro: Höhere "Prio" bitte!

Gerade in diesem Jahr kommt der Muttertag bzw. Vatertag passend. Viele Eltern beweisen in der Corona-Zeit einen Rund-um-die Uhr-Einsatz, um ihren Kindern zur Seite zu stehen. Wer dies – oft neben dem Erwerbsberuf – schafft, hat es verdient, ein Danke zu hören.

Der Muttertag polarisiert: Klischees, Geld­macherei, Idee der Floristen! So wettern die Gegner. Für emanzipierte Frauen ist vieles nur schwer zu ertragen: Der offizielle Kitsch aus rosa Herzen und Pathos-Reden widerspricht der ­Lebenswirklichkeit des Hochleistungsmultitaskings zwischen Laptop, Homeoffice und Homeschooling.

Ehrlich gemeinte Gesten können trotz allem ausdrücken, was im Alltag untergeht: Wertschätzung. Sie muss endlich eine höherer Priorität haben . . . (Claudia Kramer-Santel)

Contra: 365 Tage im Jahr

Da steht der obligatorische Strauß auf dem Tisch – es ist Muttertag. Natürlich ist es nett, wenn kleinere Kinder zum Muttertag etwas malen oder basteln. Das hebt man ja auch ewig auf. Aber grundsätzlich könnten sie das an irgend­einem Tag oder sogar häufiger im Jahr machen, weil es ihnen und der Beschenkten Freude bereitet.

Der Muttertag löst eine kommerzielle Maschinerie aus. Das freut alle Blumen-, Konfekt- und Parfümverkaufenden. Aber was ist im Rest des Jahres? Wer macht sich dann klar, was Mütter – und im Übrigen auch Väter, deren Ehrentag ja nah ist – für die Familie leisten? Das Bewusstsein, dass Eltern für die Gesellschaft einen unentbehr­lichen Beitrag erbringen, sollte 365 Tage im Jahr präsent sein! (Dorle Neumann)