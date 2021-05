Berlin (dpa) - Mit einem Video bei Instagram hat sich Sängerin Lena Meyer-Landrut (29) zurückgemeldet, nachdem sie in dem Onlinedienst zuvor sämtliche Einträge gelöscht hatte.

Am Dienstag postete sie einen Clip, der mit den Wörtern «Lena», «Optimistic» und dem Datum 21.05.2021 endet. Zu dem Video schrieb sie: «one third of the way», also «ein Drittel des Weges».

Eine Ankündigung neuer Musik? Einige der 3,8 Millionen Follower von Lena deuteten das Video jedenfalls als Comeback. In Kommentaren schrieben sie, wie sehr sie die Sängerin vermisst hätten. Diese hatte zuvor alle anderen Einträge in ihrem Instagram-Profil gelöscht und damit Spekulationen ausgelöst. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur hatte sich Lenas Management nicht äußern wollen.

Lena hatte mit dem Lied «Satellite» für Deutschland im Jahr 2010 den Eurovision Song Contest gewonnen. In mehreren Staffeln der Sat.1-Musik-Castingshow «The Voice Kids» wirkte sie als Coach mit. Ihr vorerst letztes Album namens «Only Love, L» brachte sie 2019 heraus. Ihre «More Love Tour» wurde wegen der Corona-Pandemie von 2020 auf 2022 verlegt.

