Berlin (dpa) - Filmemacher und Musiker Matthias Schweighöfer (40) konzentriert sich derzeit auch wegen der Corona-Pandemie auf das Schauspielern.

«Ich habe vor allem Musik gemacht, weil ich live vor Leuten spielen wollte. Seitdem das gar nicht mehr geht und ich merke, wie hart es diese Branche trifft, konzentriere ich mich wieder stärker auf Filme», sagte Schweighöfer der Deutschen Presse-Agentur. «Ich denke, ich werde jetzt erstmal kein Album machen, sondern eher Musik für einen Film schreiben.»

Der Schauspieler, der auch Regie führt, Drehbücher schreibt und eine Produktionsfirma besitzt, hatte 2017 sein Pop-Album «Lachen Weinen Tanzen» veröffentlicht. Im vergangenen Jahr folgte die Platte «Hobby», die ebenfalls in den Top Ten landete.

Schweighöfer ist derzeit im Zombie-Schocker «Army Of The Dead» beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Dort spielt er einen tollpatschigen Safeknacker, dessen Vorgeschichte demnächst ebenfalls in einem Film zu sehen sein wird.

