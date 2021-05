Wenn Container über Bord gehen

Schuhe, Elektrogeräte, T-Shirts, Hemden, ­Möbel, Autoteile – es gibt wenige Dinge, die nicht in einem Container um den Globus verschifft werden. Der Welthandel braucht die Schifffahrt. 90 Prozent der Waren werden auf dem Seeweg transportiert. Das World Shipping Council beziffert die Zahl der weltweit transportierten Container für 2020 auf 225 Millionen.

Dass die zunehmenden Verkehrsströme weltweit gleichwohl zu Problemen führen, ist vielfach dokumentiert. In der Schifffahrt drehen sich die Debatten vor allem um die Antriebe, um Schweröl- und Schwefeleinträge, um Schiffsdiesel, um Feinstaub, um Ruß – und zunehmend auch um Plastikmüll.

Immer häufiger landen Container in den Ozeanen. Ent­weder treiben sie umher und werden so eine Gefahr für andere Schiffe – oder sie brechen auf und geben ihren Inhalt frei. Wenn kein Gefahrgut transportiert wird, kann es sogar das Beste sein, wenn ein Container sinkt. „Manchmal ist das für alle Seiten der Optimalfall“, sagt Jens Jaeger, Leiter des Bereichs Transport- und Luftfahrtversicherungen beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). „Er stellt dann zumindest keine Gefahr mehr für ­andere Schiffe dar. Wenn er in die Tiefe geht, kann es ­passieren, dass ihn die Natur vereinnahmt – und ein kleines Riff entsteht.“

Containerschiffe werden immer größer

Erst im November verlor der japanische Frachter One Apus 1800 Container, Mitte Januar büßte die Maersk Essen 750 Container ein, und ihr Schwesterschiff Maersk Eind­hoven verlor nur wenige Wochen später 260 Container.

Die Ursachen solch spektakulärer Havarien sind vielschichtig – haben aber mit dem anschwellenden Warenverkehr und der Auslastung der Schiffe zu tun.

Containerschiffe werden in ihrer Bauart immer größer – die größten unter ihnen können über 20 000 Standardcontainer (TEU) gleichzeitig transportieren. Maßgeblich für die Entwicklung waren dabei viele Jahre die Abmessungen der Panama-Kanal-Schleusen (427 Meter Länge, 55 Meter Breite, 18,3 Meter Tiefe) – nun gibt es bereits einige Schiffe, die diese Maße überschreiten und daher auf anderen Routen zum Einsatz kommen. 400 Meter in der Länge, 61 Meter in der Breite bei einem Tiefgang von 16,5 Metern misst solch ein Ozeanriese, der vornehmlich zwischen Ostasien und Europa verkehrt. „Die Größe dieser Schiffe ist eine wesentliche Ursache des Problems“, sagt Jens Jaeger. Die begrenzte Tiefe der Häfen macht es notwendig, dass die Schiffe in Länge und in die Breite wachsen. „Fahrrinnen können nicht beliebig ausgebaggert werden“, erklärt Jaeger. „Will man mehr Container auf einem Schiff unterbringen, muss man in die Breite und in die Länge bauen. Das wiederum verschlechtert die Eigenschaften bei Sturm und Wellengang. Während schmalere Schiffe das wegen ihres weichen Seegangsverhaltens gut abwettern können, fangen breite Schiffe an, sich im Seegang schnell und ruppig aufzurichten. Man muss sich das vorstellen, wie bei einer sehr langen Wippe. Irgendwann führen die immer stärker werdenden Beschleunigungen dazu, dass die oberen Lagen ins Meer fallen.“

Vor allem die Routen im Pazifik sind für die Schiffe aufgrund der dortigen Wetterverhältnisse eine Herausforderung. „In den Wintermonaten herrschen im Pazifik starke Sturmverhältnisse vor – die Welle baut sich dadurch sehr stark auf und das Schiff gerät in eine Rollbewegung“, erklärt Jaeger.

Container im Meer: In der Regel passiert nichts

Wenn es sich bei der verloren gegangenen Fracht um Gefahrgut handelt – beispielsweise um Paraffine, bestimmte Pharmazeutika oder toxische Stoffe –, müssen die Anrainerstaaten informiert werden. Die Container werden dann umgehend geborgen. „Wobei das eher selten ist, dass Gefahrgut über Bord geht – solche Container haben meist spezielle, geschützte Stellplätze“, sagt Jaeger. Wenn die Fracht hingegen unbedenklich ist, müssen nur die Firmen informiert werden, die an der Ladung beteiligt waren. In der Regel passiert dann: nichts.

Nicht nur Umweltverbände, auch Reedereien, Logistik-Konzerne und die Versicherungsbranche haben das Problem der havarierten Container erkannt. „Es sind Tausende Tonnen Plastik, die auf diesem Weg ins Meer gelangen. Darunter sind nicht nur Verpackungen, sondern auch kleine Plastik-Kügelchen, die der Grundstoff für Kunststoff-Produkte sind“, sagt Jaeger. Die sogenannten „Nurdles“ sind oft nur wenige Millimeter groß – wenn sie nicht direkt von ­Fischen und anderen Meereslebewesen aufgenommen werden, treiben sie an Land und werden dort von Tieren als Nahrung angesehen. Da solche Pallets nicht als gefährliche Ladung eingestuft werden, muss der Verlust eine solchen Containers nicht eigens gemeldet werden.

Buchten voll mit Plastikmüll

„In unseren Breiten sind große, sichtbare Plastikabfälle noch nicht einmal das größte Problem. In Asien ist das ganz anders – dort sind ganze Buchten voll von Plastikmüll. Der Ursprung ist teilweise landseitig, vor ­allem aber seeseitig“, sagt Jaeger. Die kaum sichtbaren „Nurdles“ allerdings machen ihm Sorgen – zumal diese Kunststoffe ­äußerst langlebig sind. „Eigentlich soll uns die Langlebigkeit des Plastiks ja helfen, da man es sammeln und recyceln kann – problematisch wird es aber, wenn es in die Umwelt gelangt. Dann ist die Haltbarkeit dieser Stoffe schädlich“, sagt der Jurist.

Schiffsversicherer zahlen mitunter große Summen, um Strände zu reinigen, beteiligen sich mit ihrem Know-how am „Runden Tisch Meeresmüll“ und plädieren dafür, dass das Problem langfristig gelöst werden müsse. „Ein Verlust von mehreren 1000 Containern in wenigen Monaten ist aufgrund der drohenden Umweltschäden nicht hinnehmbar“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Die Transportversicherer plädieren daher dafür, beispielsweise Rollschwingungstanks auf den Schiffen zu installieren, um die Ladung besser zu sichern – kurzfristig könne es helfen, die Ladung an Deck zu reduzieren.

Abgesehen vom ökologischen Nutzen täte sich die Transportbranche im Übrigen auch selbst einen Gefallen: Die Weltwirtschaft leidet aufgrund der ungleichen Waren­ströme zwischen Asien und Europa seit Monaten schon an einem chronischen Container-Mangel. Jede Metallbox, die vor diesem Hintergrund im Frachtraum anstatt im Wasser landet, löst die angespannte Lage des Welthandels.