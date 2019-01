Der deutsche Leitindex stieg in der ersten Handelsstunde in der Spitze bis auf 10.994 Zähler. Zuletzt belief sich das Plus noch auf 0,51 Prozent beim Stand von 10.911,70 Punkten. Die 11.000er-Marke hatte der Dax bereits in der vergangenen Woche zweimal ins Visier genommen, ohne sie überwinden zu können.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Unternehmen, rückte am Dienstag um 0,67 Prozent auf 22.723,17 Punkte vor. Im Plus mit 0,6 Prozent stand auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.

Die gute Laune am Aktienmarkt könnte Marktbeobachtern zufolge aber schnell wieder vorbei sein, wenn das zwischen Premierministerin Theresa May und Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen - wie derzeit vermutet wird - keine Mehrheit im Parlament finden sollte. Die Abstimmung darüber wird an diesem Dienstag wohl frühestens um 20 Uhr stattfinden.

Unter den Einzelwerten am deutschen Markt sicherten sich die Anteile der Deutschen Post mit plus 2,7 Prozent den ersten Platz im Dax. Als Grund dafür gilt eine mögliche Portoerhöhung. Zum 1. April könnten die Preise angehoben werden, wie aus einem Schreiben der zuständigen Behörde - der Bundesnetzagentur - an ihren Beirat hervorgeht.

Im SDax - ein Auswahlindex für kleinere Unternehmen - gewannen die Anteile des Windanlagenbauers Nordex 5 Prozent. Die Hamburger hatten im vergangenen Jahr nach dem Einbruch 2017 wieder erheblich mehr Aufträge eingeworben. An der SDax-Spitze profitierten die Papiere des Technologiekonzerns Jenoptik mit plus 5,7 Prozent von einer vom Bankhaus Lampe ausgesprochenen Kaufempfehlung.

Verluste zwischen 0,7 und 2,4 Prozent verzeichneten dagegen die Anteile des Gabelstaplerherstellers Kion, des Anlagenbauers Gea Group und des Lichttechnikkonzerns Osram.