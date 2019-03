Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen verfügen nicht über das rechtliche und technische Know-how zur Umsetzung der Vorschriften. Im technischen Bereich punktet unser IT-Service mit wertvollen Kompetenzen. Hier erfahren Sie, warum.

Datenschutz und Datensicherheit: Wo ist der Unterschied?

Datenschutz, wie er durch die DSGVO gefordert wird, dient dem Schutz der personenbezogenen Daten. Er ist immer dann wichtig, wenn Kunden oder Interessenten mit Ihrem Unternehmen in Kontakt treten. Es gibt genaue Regelungen, die festlegen, welche Daten Sie erheben dürfen, wie lang Sie sie speichern dürfen, welche Rechte der Kunde hat, und es gibt vor allem die Vorschrift, dass das Einverständnis des Kunden für die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung essentiell ist.

Datensicherheit bedeutet dagegen, dass Sie dafür sorgen, dass die relevanten Daten nicht abhanden kommen. Dafür kommen mehrere Szenarien in Frage. Der Blitzschlag, der alle Festplatten löscht. Das Archiv, das beim Brand zerstört wird, wobei digitale Daten nicht vorhanden waren. Der Datenangriff durch Hacker, die ein Leck in der Datensicherheit der IT entdeckt haben und die Daten für illegale Zwecke missbrauchen.

IT-Service für Datensicherheit nutzen

In Zusammenhang mit Datensicherheit wird die sogenannte ePrivacy gefordert. Das bedeutet unter anderem auch, dass in den Voreinstellungen der EDV schon festgelegt wird, dass Daten in rechtskonformen Rahmen bearbeitet werden. Unternehmen haben auch die Pflicht, dafür zu sorgen, dass Daten nicht abhanden kommen können. Cloud-Lösungen sind hier eine elegante Art und Weise, dies zu verhindern.

Elegant deshalb, weil das Cloud-Hosting mit weiteren Vorteilen für ein Unternehmen verbunden ist. Dies betrifft vor allem die Kapazitäten, die für das IT-System des Unternehmens freigesetzt werden, wenn Datenspeicherung in der Cloud verwirklicht wird. Es betrifft aber auch die Teamarbeit in Ihrem Unternehmen. Denn die Berechtigung der Zugriffe auf die Daten in der Cloud können Sie ganz nach Bedarf vergeben. Durch den zentralen Zugriff via Passwort ist es möglich, dass Ihre Mitarbeiter von überall auf der Welt gleichzeitig auf die relevanten Daten zugreifen können. Informationen werden rasch abgerufen und die Arbeitseffizienz steigt somit deutlich.

Sicherheit durch Sentinel

Wir erstellen für unsere Kunden maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte im Hinblick auf den Schutz der Daten. Dies hat betriebliche, rechtliche und oft auch versicherungstechnische Vorteile für Sie. Zudem erhöhen Cloud-Lösungen auch den Komfort in der Kooperation untereinander und der Kommunikation mit dem Kunden. IT-Service von Sentinel beginnt in diesem Zusammenhang immer mit einem informativen Erstgespräch. Dort analysieren wir exakt Ihren Bedarf und beantworten ihn mit optimaler technischer Machbarkeit.

Nutzen Sie gleich die Möglichkeit der unverbindlichen Erstberatung durch unserem IT-Service!