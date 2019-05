Mit 11.893,07 Punkten stand er zuletzt 1,11 Prozent unter dem Vortagesschluss. Abermals geht die Furcht um vor weiteren Einschränkungen im US-chinesischen Handel.

Kursverluste an den Börsen in New York und in Japan färbten ab. Der MDax verlor bislang 0,50 Prozent auf 25.059,03 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,20 Prozent nach unten.