Der Index für mittelgroße Werte MDax stieg um 0,15 Prozent auf 26.194,26 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit September 2018 geklettert war. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hingegen gab zuletzt leicht nach.

Eine schwächere Nachfrage der wichtigen Autobranche und der harte Wettbewerb setzen dem Kunststoffspezialisten Covestro zu. Allerdings brach das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nicht so stark ein wie befürchtet, der Jahresausblick wurde bestätigt. Damit gewannen die Aktien an der Dax-Spitze gut 2 Prozent.

Hinter Covestro schoben sich die Anteilsscheine von Daimler mit einem Plus von rund 2 Prozent auf den zweiten Platz im Dax. Der Stuttgarter Autobauer hatte endgültige Geschäftszahlen für das zweite Quartal präsentiert. Der freie Barmittelfluss sei zwar negativ und die Margen bei Mercedes-Benz schwach, aber das zweite Halbjahr werde womöglich besser, schrieb der Experte Marc-Rene Tonn vom Analysehaus Warburg Research.

Der Radikalumbau samt Streichung tausender Jobs hat die Deutsche Bank im zweiten Quartal tiefer in die roten Zahlen als gedacht. Der Banken-Analyst Kian Abouhossein von der US-Investmentbank JPMorgan erkannte zwar trotz der Verluste erste Fortschritte bei der Sanierung des größten deutschen Geldhauses. Allerdings befinde sich der Umbau noch in einem frühen Stadium. Die Papiere büßten zuletzt als klares Schlusslicht im Dax mehr als 4 Prozent ein.

Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS verdiente deutlich mehr. Zudem will das Unternehmen sein mittelfristiges Sparziel bereits in diesem Jahr erfüllen. Die DWS-Aktien zogen um gut 2 Prozent an.

Für die im MDax gelisteten Anteilsscheine von Hugo Boss ging es um knapp 2 Prozent nach unten. Der Großaktionär Xinglee habe sich zu rund 56 Euro von 1,8 Millionen Aktien des Modekonzerns getrennt, sagte ein Börsianer.