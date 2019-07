Facebook-Kryptowährung Libra: Kann man bereits investieren?

Andere sind skeptischer und sehen eher Risiken in Libra. Und manch potenzieller Anleger fragt derweil ganz pragmatisch: Kann und soll man jetzt in die Kryptowährung Libra investieren oder anderweitig Geld auf den Erfolg der kommenden neuen Kryptowährung setzen? Die Antwort lautet: nein und ja.

Libra ist …

„Eine einfache globale Währung und eine finanzielle Infrastruktur, die Milliarden von Menschen neue Chancen bietet.“ So beschreibt die Libra Association selbst die geplante neue Kryptowährung auf Libra.org . Die unabhängige, gemeinnützige, in Genf sitzende Organisation hat neben der Facebook-Tochter Calibra Mitglieder wie PayPal, VISA, eBay, Mastercard, Uber und Vodafone. Starten soll die Kryptowährung im ersten Halbjahr 2020.

Ab 2020 sollen Interessenten Libra mit Währungen wie dem Euro oder dem US-Dollar kaufen können. Mit der Kryptowährung sollen dann Onlineeinkäufe sowie internationale Überweisungen möglich sein, ohne dass man dafür hohe Gebühren zahlt. Alles, was man dafür benötigt, ist ein Smartphone und eine Libra-Wallet, also eine Art digitale Geldbörse. Die soll es für WhatsApp und den Facebook-Messenger geben. Da der Code des Projekts jedoch quelloffen ist, können weitere E-Wallets für die Libra entwickelt werden.

Die Libra-Blockchain gleicht nicht der des Bitcoin

Die Transaktionen mit der Kryptowährung Libra sollen in einer Art Blockchain gespeichert werden. Blockchains kennt man bereits von Kryptowährungen wie dem Bitcoin. Die Blockchain ist dort eine Art dezentraler Buchführung, die durch die redundante Speicherung der Transaktionsdaten auf zahlreichen Rechnern als besonders fälschungssicher gilt.

Die Libra Blockchain soll sich jedoch von der des Bitcoins unterscheiden. So werden vermutlich nur die Mitglieder der Libra Association und Aufsichtsbehörden Zugriff auf sie haben. Zudem soll sie skalierbar auf Milliarden Konten sein. Während das Bitcoin-Konzept vorsieht, dass es maximal 21 Millionen Bitcoins geben wird, ist solch eine Begrenzung bei Libra nicht

vorgesehen. Gestützt werden soll die Kryptowährung Libra durch eine Reserve mit realen Vermögenswerten, die auch Libra-Reserve genannt wird. Damit Libra als Währung funktioniert, darf der Wert nicht zu stark schwanken. Ansonsten könnte man mit X Libra im Extremfall zum Zeitpunkt Y einen Sportwagen und zum Zeitpunkt Z nur noch ein Kilogramm Äpfel kaufen. Kaum jemand dürfte sich auf solch eine Unsicherheit einlassen. Nur bei einer relativ geringen Volatilität hat Libra deshalb eine echte Chance, als Währung akzeptiert zu werden. Dadurch wird die Kryptowährung für einige jedoch als Anlageobjekt uninteressanter, weil geringe Kurschwankungen nicht zu riesigen Gewinnen führen können (allerdings auch nicht zu riesigen Verlusten). Wer weniger riskant investieren möchte, wird Libra eher lieben.

Über 2,4 Milliarden potenzielle Libra-Nutzer

Die Kryptowährung Libra hat mächtige Unternehmen auf ihrer Seite, die die Einführung vorbereiten. Und die sind auch der Lage, der Kryptowährung die nötige Öffentlichkeit zu sichern. Facebook werden etwa 2,4 Milliarden Nutzer weltweit nachgesagt; hinzu kommen diejenigen WhatsApp-Nutzer, die nicht zugleich auf Facebook angemeldet sind. Facebook hat also das Potenzial, Libra global sehr bekannt zu machen. Einer der Belege dafür ist das immense Medienecho auf Facebooks Nachricht, dass die Kryptowährung eingeführt wird.

Die Krypto-Ökonomin Shermin Voshmgir erklärte Libra unter anderem in der österreichischen Zeitung „Der Standard“ zu Facebooks Einzug ins Web3 und vertrat die Ansicht, Libra könnte eine Kryptowährung für den Massenmarkt werden. Im Unterschied zum ebenfalls bekannten Bitcoin wäre Libra dann wahrscheinlich tatsächlich eine digitale Währung, mit der man etwas kauft und verkauft, und nicht vor allem Spekulationsobjekt.

Skepsis in Bezug auf Libra kommt dagegen beispielsweise aus Teilen der Politik: So gab es unter anderem eine Warnung vor Libra durch das deutsche Finanzministerium . Aber dass manch einer bei dieser Kryptowährung erst einmal auf Abwehr schaltet, bedeutet keineswegs, dass sie dauerhaft auf eine geschlossene Front von Widersachern trifft. Einigt sich die Libra Association mit der Politik, ist die neue Kryptowährung möglicherweise wirklich in der Lage, das gesamte Finanzsystem zu verändern. Und das könnte natürlich auch Vorteile für all diejenigen Unternehmen bedeuten, die sich in der Libra Association vereinigt haben.

Ist die Libra eine Investmentchance?

Die Kryptowährung Libra muss allzu starke Kursschwankungen verhindern, um als Zahlungsmittel ernst genommen zu werden. Sehr risikobereite und spekulierende Anleger schreckt das ab. Starke Zahlungsschwankungen sind genau das, was ihnen eine große Chance auf hohe Gewinne und damit eine Motivation liefert. Libra könnte deshalb eher etwas für weniger risikoaffine Investoren sein. Wer in Libra investieren möchte, kann die Kryptowährung selbst oder Libra-CFD kaufen, sobald sie auf den Markt kommen. „CFD“ steht für „Contracts for Difference“. Beim Handel mit Libra-CFD erwirbt man keine Libra, sondern trifft eine Vereinbarung. Im Prinzip spekuliert man mit den CFD auf steigende oder fallende Kurse in einem bestimmten Zeitraum. Tritt das ein, was man erwartet hat, gewinnt man Geld. Ansonsten verliert man. Eine weitere Chance, an einer möglichen positiven Entwicklung des Libra zu profitieren, kann die Investition in Finanzprodukte sein, die Aktien von Mitgliedern der Libra Association bündeln. Wie bereits geschildert: Sollte Libra ein Erfolgsprojekt werden, könnte sich das sehr positiv auf den Wert dieser Aktien auswirken. So sind attraktive Gewinne möglich.