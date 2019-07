Der Leitindex Dax büßte seine zwischenzeitlichen Gewinne ein und lag am frühen Nachmittag minimal im Minus bei 12.512,01 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte fiel um 0,11 Prozent auf 26.261,18 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog noch um knapp 1 Prozent an.

Die EZB öffnet angesichts düsterer Wirtschaftsaussichten und schwacher Inflation die Tür für eine weitere Lockerung der Geldpolitik, um die Konjunktur zu stützen.

Europas Währungshüter gehen davon aus, dass die Zinsen mindestens über die erste Hälfte des Jahres 2020 auf ihrem aktuellen Niveau oder «darunter» bleiben werden, wie die Notenbank im Anschluss an eine Ratssitzung mitteilte. Diese Entscheidungen der EZB kamen für die Anleger nicht vollkommen überraschend, so dass die erste Euphorie an den Märkten schnell abebbte.

Die Aussicht auf den Aufkauf weiterer Anleihen durch die Europäische Zentralbank trieb die Kurse europäischer Banken an. Hierzulande gewannen Papiere der Deutsche Bank an der Dax-Spitze gut 4 Prozent und die der Commerzbank im MDax fast 4 Prozent.

Noch immer halten Europas Banken in großem Umfang Staatsanleihen in ihren Portfolios, allen voran italienische Geldhäuser wie Unicredit und Intesa Sanpaolo. Deren Kurse legten in Mailand ebenfalls zu. Mit neuen Anleihekäufen durch die Euro-Notenbank dürften die Risikoaufschläge auf diese Staatspapiere niedrig bleiben, sagte ein Händler. Damit würden die bilanziellen Risiken zumindest an dieser Stelle nicht wieder zunehmen.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,41 Prozent am Vortag auf ein Rekordtief von minus 0,43 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,50 Prozent auf 145,39 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,35 Prozent auf 174,80 Punkte vor. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1150 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1140 Dollar festgesetzt.