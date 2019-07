GMIS 2020: Deutschland ist Gastgeber für den größten globalen Industriekongress

Einbindung in die Hannover Messe

Der Summit findet im Rahmen der nächsten Hannover Messe am 20. und 21. April statt und hat sich damit als Backdrop die weltweit führende Technikausstellung gesichert. Ein kluger Schachzug, denn Technik und Industrie gehen mittlerweile Hand in Hand. So hat es sich der GMIS diesmal auch vorgenommen, mit seinem Event die weltweite Übernahme moderner Herstellungstechnologien voranzubringen. In Zusammenhang mit der Industrie 4.0 tut sich in diesem Feld gerade einiges. So können mittlerweile sogar höchst spezielle Frästeile online bestellt werden, die dank modernster Produktionsweisen und IT-Systeme genau an die Bedürfnisse der jeweiligen Maschinen oder Fertigungstermine angepasst werden können. Im Zusammenhang mit der Industrie ist selbstverständlich auch Nachhaltigkeit ein tonangebendes Thema. Auch dies stellt der Kongress diesmal ins Zentrum seiner Verhandlungen.

UAE und UNIDO arbeiten zusammen

2018 wurde der erste GMIS abgehalten, der aus einer Kollaboration der Vereinigten Emiraten (UAE) und der United Nations Industrial Development Organisation entstand. Entsprechend haben Seine Exzellenz Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei (Ing.) und Li Yong als Generaldirektor der UNIDO den Vorsitz über die Versammlung inne. Der von ihnen ins Leben gerufene Kongress ist von weitreichender Bedeutung. Immerhin handelt es sich hier um den ersten länderübergreifenden Summit, bei dem nicht nur Vertreter der Industrie, sondern auch der diversen Regierungen zusammenkommen, um zukunftstaugliche Lösungen für diesen Bereich zu finden. Kein Wunder also, dass die vergangenen Kongresse jeweils Besucherzahlen über 3000 Stück verzeichneten.

Vierte Industrielle Revolution im Gange

Der Kongress kommt keine Sekunde zu früh: Denn mittlerweile ist die Vierte Industrielle Revolution im Gange, und die erfordert Umdenken von Industrie und Regierungen gleichermaßen. Es geht hier nicht nur darum, modernste Technologien zur möglichst effizienten Produktion einzusetzen, sondern auch die Nachhaltigkeit sämtlicher Produktionsprozesse zu steigern und an die Anforderungen der Zeit anzupassen. Ermutigend ist dabei auch, wie viele namhafte Firmen sich dem Kongress anschließen: Vertreter von IBM und General Electric waren ebenso anwesend wie von Siemens und der Mubadala Investment Company. Und auch Deutschland passt als Gastgeberland wie die Faust aufs Auge: In der Vierten Industriellen Revolution nimmt es auf globalem Niveau eine führende Rolle ein, wie auch Peter Altmaier erklärt.

Fruchtbarer Boden für verbesserte Beziehungen

Und auch zur Intensivierung der Beziehungen zwischen den Staaten ist der Summit gut. So erwartet sich Seine Exzellenz Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei ab 2020 eine gesteigerte Kooperation mit Deutschland über alle Grenzen hinweg. Besonders digitale Partnerschaften sollen hierbei hilfreich sein und auch kleine und mittelständische Unternehmen an dem bevorstehenden Aufschwung teilhaben lassen. Auch Li Yong fühlt sich bestärkt von der gemeinsamen Vision, die Veranstalter und Gastgeber teilen. Fest steht: Der GMIS ist ein junges, aber hochrelevantes Event, das sich Experten der Industrie auf keinen Fall entgehen lassen sollten.