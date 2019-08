Der Dax gab gegen Mittag um 0,32 Prozent auf 11.765,12 Punkte nach. Spannend werden könnte es am Freitag, wenn der Präsident der US-Notenbank Jerome Powell die Notenbanktagung in Jackson Hole mit seiner Rede eröffnet. Zuvor sollte am Donnerstagmittag noch das Sitzungsprotokoll der Europäischen Zentralbank vorgelegt werden.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,29 Prozent auf 25.382,89 Punkte nach. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone handelte 0,32 Prozent niedriger.

Im Dax haben sich die schwer gebeutelten Aktien von Thyssenkrupp an die Spitze gesetzt mit einem Plus von 3,9 Prozent. Es gibt offenkundig reges Interesse an der Aufzugssparte der Essener. Daneben steht erneut das Werben um Osram im Fokus. Der Leuchtmittelkonzern hat den Weg für ein Übernahmeangebot des österreichischen Chipkonzerns AMS freigemacht. Osram stiegen um 1,9 Prozent auf knapp 37 Euro und damit auf den höchsten Stand seit März. Aktien von Evotec setzten sich mit einem Aufschlag von 4 Prozent an die Spitze des MDax.