Die vergangene Woche hatte das Börsenbarometer bereits mit einem Minus von knapp 0,7 Prozent beendet.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gab um 0,09 Prozent auf 25.809,69 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand bestenfalls minimal im Minus. Im Blick bleibt die Frage, wie stark der Handelsstreit zwischen den USA und China die Konjunktur beeinflusst.

Hierzulande und auch europaweit wurden Technologieaktien gemieden. So büßten die Anteilsscheine des Chipherstellers Infineon 1,57 Prozent ein. An der Wall Street war die Branche bereits am Freitag unter Druck geraten, nachdem Befürchtungen aufgekommen waren, dass Aktien chinesischer Tech-Firmen nicht mehr an amerikanischen Börsen handeln werden dürfen.

Derweil gab es einen Dämpfer für Spekulationen über eine innerdeutsche Stahlfusion. Verhandlungen über einen Zusammenschluss mit dem Stahlgeschäft von Thyssenkrupp seien von Seiten des Stahlhändlers Klöckner beendet worden, berichtete das «Handelsblatt». Die Klöckner-Papiere verloren daraufhin rund 2 Prozent. Die Thyssenkrupp-Aktien bewegten sich zuletzt nur wenig.

Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax waren die Papiere von Borussia Dortmund, die um mehr als 3 Prozent fielen. Nach dem 2:2 am Samstagabend gegen Werder Bremen ist der Fußball-Bundesligist auf Platz 8 der Tabelle abgerutscht.

Nach dem Verkauf der Beteiligung Inexio kletterten die Anteilsscheine der Deutsche Beteiligungs AG mit einem Plus von gut 4 Prozent an die SDax-Spitze. Mit diesem Deal sollten sich sowohl der Nettogewinn als auch das Nettoanlagevermögen im Geschäftsjahr erheblich verbessern, schrieb Analyst Tim Dawson von der Baader Bank.

Schlusslicht im Dax waren die Papiere des Medizinkonzerns Fresenius, die mit einem Minus von mehr als 3,6 Prozent ihren jüngsten Abwärtstrend fortsetzten.

Am MDax-Ende notierten die Aktien des Licht- und Elektronikspezialisten Hella. Sie werden an diesem Montag mit einem Dividendenabschlag von 3,35 Euro je Aktie gehandelt.