Von Dienstag an übernimmt die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Martina Merz vorübergehend das Ruder in der Essener Konzernzentrale. Merz soll nach zwölf Monaten in den Aufsichtsrat zurückkehren.

Kerkhoff stand erst seit Juli vergangenen Jahres an der Spitze des Traditionskonzerns. Er geriet aber zunehmend in die Kritik von Investoren. Auch die im Unternehmen starke IG Metall war zuletzt von Kerkhoff abgerückt und hatte ihm mangelnde Erfolge bei der Sanierung von Thyssenkrupp vorgeworfen.