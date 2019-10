Bis zur Mittagszeit legte der deutsche Leitindex um 0,25 Prozent auf 12.779,61 Punkte zu. Der MDax für mittelgroße Werte gewann 0,23 Prozent auf 26.284,85 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,17 Prozent.

Am Morgen noch hatten vor allem positive Aussagen aus China und den USA die Sorgen über eine Behinderung des globalen Handels etwas gemildert. In London stand Premierminister Boris Johnson unter Zeitdruck, denn er muss das Gesetz zur Ratifizierung des Brexit-Vertrags im Eiltempo durch das Parlament bringen. Das Unterhaus wollte im Verlauf dieses Dienstags in zweiter Lesung über das Gesetz beraten. Johnson will Großbritannien weiterhin Ende des Monats aus der EU führen - geregelt oder ungeregelt.

Schlusslichter im Dax waren zuletzt die Papiere von Fresenius Medical Care (FMC) mit minus 4,4 Prozent und der Mutter Fresenius mit minus 2,3 Prozent.

Ein überraschend starker Quartalsbericht der Software AG sorgte für kräftige Gewinne des Papiers der Darmstädter im MDax. Sie legten an der Index-Spitze um etwas mehr als 10 Prozent zu. Bei zeitweise über 30 Euro erreichten sie sogar wieder den höchsten Stand seit Anfang Juli, bevor der Softwarekonzern seine Ziele für die Sparte mit Integrationssoftware zusammengestrichen hatte. Auch die Anteile von SAP profitierten. Sie gewannen an der Dax-Spitze 1,5 Prozent.