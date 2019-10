Man wolle überprüfen, ob die bei den Untersuchungen beobachteten Mängel und Schwachstellen zu einer Strafmaßnahme führen oder die Ermittlungen auf andere Weise beendet werden sollten, teilte die Behörde mit. Für eine solche Untersuchung gebe es ausreichende Gründe.

Auch die Ermittlungsbehörden in Estland wollen laut der Behörde parallel einen Sanktionsprozess gegen die estnische Tochterfirma der schwedischen Bank aufnehmen.

Der schwedische Rundfunksender SVT hatte im Februar Vorwürfe erhoben, dass über Swedbank-Konten im Zuge des Skandals bei der dänischen Danske Bank in Estland umgerechnet fast vier Milliarden Euro gewaschen worden seien. In mehreren Ländern laufen nun Ermittlungen gegen die Bank. Die schwedische Finanzaufsicht will ihre Untersuchungsergebnisse voraussichtlich Anfang 2020 veröffentlichen. Die Swedbank hat nach eigenen Angaben mehr als sieben Millionen Privat- und knapp 600 000 Firmenkunden und sieht sich als eine der führenden Banken in Schweden und im Baltikum.