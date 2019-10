Der Top-Manager sollte bei einer Anhörung den Abgeordneten des Handelsausschusses im US-Senat zum Debakel rund um den nach zwei verheerenden Abstürzen mit Flugverboten belegten Krisenjet Rede und Antwort stehen. Vor genau einem Jahr hatte sich in Indonesien das erste der Unglücke ereignet.

«Wir wissen, dass wir Fehler und einige Dinge falsch gemacht haben», heißt es in Muilenburgs vorab von Boeing veröffentlichtem Redetext. Der Chef des Flugzeugbauers beteuert darin aber auch, dass große Fortschritte und entscheidende Verbesserungen vorgenommen worden seien, damit Boeings bestverkaufte Modellreihe bald wieder abheben könne. «Wenn die 737 Max wieder in Betrieb genommen wird, wird sie eines der sichersten Flugzeuge sein, die jemals geflogen wurden.»

Bei dem ersten Absturz einer Boeing 737 Max waren am 29. Oktober 2018 in Jakarta alle 189 Insassen ums Leben gekommen. Nur wenige Monate später kam es in Äthiopien zu einem weiteren Unglück mit 157 Toten. Als Hauptursache gilt bislang eine fehlerhafte Steuerungssoftware von Boeing. Die Abstürze haben den Konzern in eine tiefe Krise gebracht. Die Flugverbote für die 737 Max belasten mittlerweile nicht nur Boeings Bilanz erheblich. Wegen der betroffenen Zulieferer und Airlines sind sie auch eine Belastung für die US-Wirtschaft insgesamt.