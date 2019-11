Der MDax der mittelgroßen Werte lag minimal im Minus bei 26.965,27 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,27 Prozent nach unten.

Im Fokus blieb der Handelsstreit zwischen China und den USA. US-Präsident Donald Trump beklagte, die Gespräche gingen zu langsam voran. Sorgen bereitete den Anlegern auch die aktuelle Situation in Hongkong: Bei den Anti-Regierungsprotesten in der chinesischen Sonderverwaltungszone war erneut ein Demonstrant von einem Polizisten angeschossen worden.

Angesichts der wieder zunehmenden Unsicherheiten mieden Anleger die konjunktursensiblen Aktien des Chipherstellers Infineon, die am Dax-Ende rund 2 Prozent verloren.

Für ein positives Ausrufezeichen sorgte Teamviewer: Der seit kurzem an der Börse notierte Softwarekonzern war im dritten Quartal rasant gewachsen. Die Aktien zogen um gut 5,5 Prozent an.

Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax waren die Anteilsscheine von Borussia Dortmund (BVB), die fast 3 Prozent verloren. Die Westfalen hatten am Samstagabend das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga mit 0:4 bei Rekordmeister Bayern München verloren.

An der Index-Spitze schnellten die schwankungsanfälligen Aktien von SMA Solar um knapp 9 Prozent in die Höhe. Eingesetzt hatte die aktuelle Aufwärtsbewegung bereits am Freitagnachmittag nach Mitteilungen des Solarkonzerns zu Insiderkäufen.