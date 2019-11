Von Anfang Oktober bis zum Donnerstag vergangener Woche hatte der Dax um fast 12 Prozent zugelegt, ehe ihn die Kraft etwas verließ. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte zeigte sich zum Wochenauftakt mit minus 0,04 Prozent auf 26.968,83 Punkte nur wenig verändert.

Im Fokus blieb der Handelsstreit zwischen China und den USA. US-Präsident Donald Trump hatte sich über die Geschwindigkeit der Handelsgespräche beklagt. Die Gespräche gingen voran, aber langsam, «viel zu langsam für mich». Im Oktober hatte Trump eine grundsätzliche Einigung auf ein Teilabkommen verkündet. Allerdings ist völlig unklar, wo und wann es zu einer Unterzeichnung kommen könnte und ob der Handelsstreit dadurch nachhaltig entschärft wird.

Angesichts der insgesamt wieder etwas zunehmenden Unsicherheiten mieden Anleger die konjunktursensiblen Aktien des Chipherstellers Infineon, die am Dax-Ende 1,72 Prozent einbüßten. Bei Wirecard hingegen rieben sich die Investoren die Hände: Die Anteile zogen an der Index-Spitze um 3,27 Prozent an. Börsianer verwiesen darauf, dass der chinesische Online-Gigant Alibaba trotz einer sich abschwächenden Konjunktur beim «Singles Day» einen neuen Verkaufsrekord erreicht hatte.

Der EuroStoxx 50 sank um 0,08 Prozent auf 3696,82 Punkte. Die Leitindizes in Paris und London entwickelten sich in unterschiedliche Richtungen. Während der französische Cac 40 leicht vorrückte und auf dem höchsten Niveau seit 2007 notiert, verbuchte der britische FTSE 100 Verluste von einem knappen halben Prozent. Ein ähnliches prozentuales Minus verzeichnete zum europäischen Börsenschluss auch der New Yorker Dow Jones Industrial.

Am deutschen Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,28 Prozent am Freitag auf minus 0,29 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,07 Prozent auf 144,11 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,06 Prozent auf 169,48 Punkte. Der Euro notierte nach Xetra-Schluss bei 1,1037 US-Dollar. Damit stoppte die Gemeinschaftswährung vorerst ihre Verluste der vergangenen Tage. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1041 (Freitag: 1,1034) US-Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9057 (0,9063) Euro gekostet.