Mit 13.111,56 Punkten überwand der Leitindex nicht nur die Marke von 13.000 Punkten, er nahm auch gleich noch die nächste Hunderterschwelle. Gegen Mittag erholte sich der Leitindex um fast 1 Prozent von seinem zuletzt erreichten tiefsten Niveau seit Anfang November.

Die von Beginn an eingeschlagene Erholungsbewegung wurde am Morgen zusätzlich befeuert von erneuten Spekulationen rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China. Kreisen zufolge soll es nun doch wieder eine Annäherung zwischen den Streitparteien geben. Auch der MDax konnte vor diesem Hintergrund um 1,12 Prozent auf 27.198,04 Punkte zulegen. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone stieg in ähnlichem Rahmen.

Auf Unternehmensseite erhöhte der IT-Dienstleister Cancom das Kapital, um neue Zukäufe stemmen zu können. Trotz der daraus resultierenden Gewinnverwässerung rückte die Aktie aber 1,3 Prozent vor. Bei Anlegern kam positiv an, dass sich die Zukäufe im Wachstumsfeld mit Cloudlösungen abspielen sollen. Dem folgten die Papiere des Konkurrenten Bechtle in ähnlichem Maße nach oben.

Im Dax waren Infineon mit 2 Prozent der Spitzenreiter. Am Markt hieß es, die Aktie profitiere von positiv aufgenommenen Prognosen des US-Chipherstellers Microchip. Papiere des Waferherstellers und Branchenzulieferers Siltronic zogen im MDax sogar um 6 Prozent an.

Autowerte mischten sich nach US-Absatzzahlen im Dax unter die Gewinner, allen voran stiegen hier BMW um 1 Prozent. Nächster im Bunde mit vorteilhaften Branchensignale war der Softwarekonzern SAP, dessen Aktien sich mit einem Plus von 1,5 Prozent von ihrem jüngsten Rückschlag erholten. Am Markt wurde auf gute Quartalszahlen des US-Rivalen Salesforce verwiesen.