Am Nachmittag legte der Leitindex um 0,66 Prozent auf 13.140,44 Punkte zu, was auf Wochensicht aktuell einem Verlust von 0,7 Prozent entspricht. Der MDax rückte am Nachmittag um 0,42 Prozent auf 27.266,60 Zähler vor. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, sprang um 0,91 Prozent hoch.

Unter den Einzelwerten im Dax richtete sich das Interesse besonders auf FMC und die Lufthansa. Die Aktie des Dialyse-Spezialisten gab als schwächster Wert um 1,6 Prozent nach. Die US-Bank Morgan Stanley sieht Risiken für die von FMC ausgegebenen Ziele für das kommende Jahr und stufte das Papier ab. Lufthansa gehörten indes zu den Dax-Favoriten mit plus 1,4 Prozent. Die Investmentbank Mainfirst rechnet 2020 für die Airline mit besser laufenden Geschäften.

Im MDax war das Papier von Carl Zeiss Meditec nach endgültigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 Schlusslicht mit minus 6,3 Prozent. Spitzenwert im Index der mittelgroßen Werte war die Kion-Aktie mit plus 4,0 Prozent, während im SDax der Anteilsschein von Jungheinrich um 3,6 Prozent zulegte. Beide Gabelstaplerhersteller profitierten von einer Kaufempfehlung der Mainfirst-Analysten.

Am Rentenmarkt lag die Umlaufrendite wie am Vortag bei minus 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 144,30 Punkte. Der Bund-Future (März-Kontrakt) legte um 0,09 Prozent auf 172,36 Punkte zu. Der Euro fiel wieder unter 1,10 US-Dollar und wurde am frühen Nachmittag mit 1,1082 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1094 Dollar festgesetzt.