Der Dax schloss mit einem Plus von 1,03 Prozent bei 13.385,93 Punkten und knüpfte damit an das sehr gute Börsenjahr 2019 an, in dem er um mehr als 25 Prozent zugelegt hatte. Der MDax, in dem die Aktien der mittelgroßen deutschen Unternehmen vertreten sind, gewann am Donnerstag 1,04 Prozent hinzu auf 28.608,30 Punkte. Die Anleger griffen vor allem bei Aktien zu, die im vergangenen Jahr zu den schwächsten Werten gehört hatten.