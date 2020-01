Dax kommt auf hohem Niveau kaum vom Fleck - MDax mit Rekord

Der Leitindex Dax dagegen kam mit plus 0,06 Prozent auf 13.534,44 Punkte kaum vom Fleck. Seinen bisherigen Höchstwert hatte er vor zwei Jahren bei knapp unter 13.600 Punkten erreicht. Der EuroStoxx 50 büßte am Montag 0,22 Prozent ein.

«Momentan sieht es danach aus, als würden die letzten Meter hin zum Rekord am schwersten», sagte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader mit Blick auf die mühsame Klettertour des Dax seit Jahresbeginn. Während die US-Börsen dank besser als erwarteter Unternehmenszahlen und der Annäherung an China im Handelsstreit immer neue Rekorde aufstellten, sei hierzulande weiter Geduld gefragt.

Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank erwartet den Angriff auf das Rekordhoch im Dax am Dienstag. Dann seien alle Marktteilnehmer zurück, sagte er. Zudem könnte der ersehnte Schwung dann durch die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in den Markt kommen.

Unter den Einzelwerten im Dax waren die Aktien der Lufthansa zusammen mit der Deutschen Bank schwächster Wert mit minus 1,5 Prozent. Damit erholten sie sich leicht von ihrem kurz zuvor erreichten Tagestief. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Vorbereitungen für ihren am Mittwoch geplanten Streik abgebrochen, wie aktuell mitgeteilt wurde.

Die Anteile der Deutschen Bank litten unter Skepsis angesichts der Ende Januar anstehenden Quartalszahlen. So äußerte sich etwa die Großbank Barclays kritisch. Analyst Amit Goel rechnet zwar damit, dass das Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen im vierten Quartal deutlich besser gelaufen ist als ein Jahr zuvor. Dies dürfte aber nur dem sehr tiefen Niveau des Schlussquartals 2018 zu verdanken sein, präzisierte er und erwartet zudem weitere Marktanteilsverluste. Die Commerzbank wird ihre Quartalsbilanz erst im Februar vorlegen. Ihre Aktien litten im Gefolge allerdings ebenfalls. Mit minus 1,8 Prozent waren sie Schlusslicht im MDax.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,26 Prozent am Freitag auf minus 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 143,83 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,06 Prozent auf 171,59 Punkte. Der Kurs des Euro sank am Nachmittag leicht auf 1,1084 US-Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung am Morgen noch bei 1,11 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1108 Dollar festgesetzt.