Frankfurt/Main (dpa) - Die Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt hält am Donnerstag an. Nachdem der Leitindex Dax am Vortag bereits etwas tiefer aus dem Handel gegangen war, gab er am frühen Nachmittag nun um rund 0,53 Prozent auf 13.444,27 Punkte nach.

Von dpa