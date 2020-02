Sie pocht auf die EU-Regeln

Brüssel -

Unvereinbare Positionen: Die EU pocht auf die Einhaltung ihrer Standards und Regeln, die Briten auf ihre neue Freiheit, sich nicht an Brüsseler Vorgaben zu halten – dennoch soll bis Ende des Jahres ein Handelsabkommen stehen. Am 31. Dezember läuft die Übergangsphase aus, in der trotz Brexits zwischen London und „dem Kontinent“ zunächst alles bleibt wie gehabt.