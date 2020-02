Nachdem der Dax bereits mehrmals am Tag in die Verlustzone gerutscht war, endete er mangels Antriebs aus den USA mit einem Minus von 0,01 Prozent bei 13.744,21 Punkten. Auch in Asien hatten sich die Märkte zuvor uneinheitlich entwickelt. Trotzdem hatte der Dax gegen Mittag noch einen Höchststand erreicht. Auf Wochensicht gelang dem Leitindex unter dem Strich ein Zuwachs von rund 1,7 Prozent.

Einen neuen Höchststand gab es zudem am Freitag beim MDax zu vermelden. Der Index für mittelgroße Unternehmen legte letztlich um 0,14 Prozent auf 29.214,88 Punkte zu. In der Gesamtwoche kam er damit auf einen Gewinn von 1,8 Prozent.