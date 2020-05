Rückenwind für die Fusion

Die Gesamtbeitragseinnahmen kletterten – wie schon aus dem vorläufigen Zahlen im Januar hervorging – um 6,1 Prozent auf 3,6 Milliarden €, der Konzerngewinn vor Steuern sank zwar geringfügig von 156 auf 146,3 Millionen €, lag aber laut Konzernchef Wolfgang Breuer „deutlich über Plan“.

Für Breuer bedeuten die guten Zahlen vor allem Rückenwind für die bevorstehende Fusion mit der Provinzial Rheinland. „Beide Provinzial-Konzerne gehen kraftvoll und substanzstark in die Fusion. Als fusionierter Konzern werden wir in der Top Ten der deutschen Versicherer spielen“, betonte der Vorstandsvorsitzende. Ende März hatten die Aufsichtsräte der Provinzial Nord-West und die Gewährträger der Provinzial Rheinland der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung zur Fusion zugestimmt. Nach erfolgter aufsichtsbehördlicher Genehmigung soll sie mit Rückwirkung zum Jahresbeginn 2020 umgesetzt werden.

Im vergangenen Jahr erreichte die Provinzial Nord-West mit einem Beitragsanstieg um 5,2 Prozent in der Schaden- und Unfallversicherung die höchste Wachstumsrate in ihrer Konzerngeschichte und konnte zugleich die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft prognostizierte Marktentwicklung von durchschnittlich plus 3,4 Prozent deutlich übertreffen. Auch im Lebensversicherungsgeschäft wurde ein kräftiger Beitragsanstieg von 7,5 Prozent auf 1,6 Milliarden € verbucht.

Frühzeitig auf Corona-Herausforderungen eingestellt

„Unsere Kombination aus regionaler Stärke mit ausgezeichneten Produktkonzepten und der Schlagkraft eines exzellenten Multikanalvertriebs hat maßgeblich zu dieser sehr guten Geschäftsentwicklung beigetragen“, sagte Breuer.

Auch ins Jahr 2020 ist die Provinzial Nord-West äußert dynamisch gestartet. Die Beitragseinnahmen in der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen in den ersten drei Monaten des Jahres um 6,6 Prozent und in der Lebensversicherung um 4,5 Prozent. Das Einmalbeitragsgeschäft konnte um über elf Prozent auf 152,5 Millionen € und der laufende Neubeitrag um 5,1 Prozent auf 20,6 Millionen € gesteigert werden.

Die Provinzial betonte, sich auf die Herausforderungen der Corona-Krise frühzeitig eingestellt zu haben. Für den Innen- und Außendienst seien die Voraussetzungen für ein flexibles Arbeiten im Homeoffice geschaffen worden. „Unser oberstes Ziel ist es, auch in Zeiten der Pandemie umfassend und persönlich für unsere Kunden da zu sein,“ sagte Breuer.