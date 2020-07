Der Dax notierte zuletzt 2,27 Prozent im Plus bei 12.539,24 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann 1,84 Prozent auf 26.559,28 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 2,4 Prozent zu.

In den USA ist die Beschäftigung im Juni weiter gestiegen und hat erneut etwas von dem starken Einbruch in der Corona-Krise wettgemacht. Außerhalb der Landwirtschaft seien 4,8 Millionen Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Die Arbeitslosenquote fiel von 13,3 Prozent im Vormonat auf 11,1 Prozent.

Im MDax setzten sich die Papiere von Metro mit plus 6,9 Prozent an die Spitze. Ermutigende Aussagen des Grenke-Managements ließen die Aktien des Finanzdienstleisters um 2,8 Prozent steigen.

Die Aktien von Biontech profitierten abermals von Fortschritten des Mainzer Biopharma-Unternehmens bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Auf der Handelsplattform Tradegate schnellten sie im Vergleich zum Vortag zuletzt um 6,3 Prozent nach oben.

Bei den Aktien des nach einem Bilanzskandal ums Überleben kämpfenden Zahlungsdienstleisters Wirecard setzten sich die seit Tagen üblichen Kurskapriolen am Donnerstag mit einem deutlichen Rückgang von 33 Prozent fort.

Der Euro legte zu und kostete zuletzt 1,1291 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1200 Dollar festgesetzt.

Am deutschen Anleihemarkt sank der Rentenindex Rex um 0,08 Prozent auf 144,86 Punkte. Die Umlaufrendite stieg von minus 0,45 Prozent am Vortag auf minus 0,42 Prozent. Der Bund-Future gewann 0,17 Prozent auf 175,60 Punkte.

