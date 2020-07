Damit blieb er auf Tuchfühlung zu seiner bisherigen Bestmarke nach dem Corona-Ausbruch, die er Anfang Juni bei 12 913 Punkten setzte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte am Montag 0,69 Prozent auf 26 858,50 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um etwas mehr als ein Prozent nach oben.

Laut Analyst David Iusow vom Broker DailyFX folgt der europäische Aktienmarkt den positiven Vorgaben aus Asien und den USA. International stimme die Anleger und Investoren derzeit die Erwartung wieder optimistischer, dass die anlaufende Berichtssaison für das von der Viruskrise geprägte zweite Quartal doch nicht so düster ausfallen wird. Die Börsen übergehen damit die sich wieder verschärfende Virussituation in den USA. Hilfreich sind dabei auch zuletzt ermutigendere Konjunkturdaten.

Erste Eckdaten von Unternehmen nähren die Hoffnung, dass sich die Corona-Krise nicht so stark auf die Ergebnisse der Unternehmen auswirkt wie zunächst von Experten befürchtet. In den vergangenen Tagen hatten hierzulande bereits diverse Konzerne mit ihren Eckdaten positiv überrascht, darunter erst am Freitag BASF. Dessen Aktien rückten am Montag nochmals um zwei Prozent vor.

Im MDax mischten sich die 3,4 Prozent höheren Papiere von Evonik unter die großen Gewinner, nachdem es nun auch optimistischere Töne vom Spezialchemiekonzern gab.

Allgemein gefragt waren die Papiere deutscher Stahlkonzerne, darunter Salzgitter als SDax-Spitzenreiter mit einem Kurssprung um 7,3 Prozent. Thyssenkrupp zogen im MDax um 4,7 Prozent an. Händlern zufolge verhalfen hier anziehende Weltmarktpreise für Eisenerz nach oben, weil diese ein ermutigendes Zeichen für die Stahlnachfrage seien.

Dagegen rückten defensive Werte in dem starken Marktumfeld auf die hinteren Plätze im Dax. FMC waren mit einem moderaten Abschlag der einzige Verlierer im Leitindex, während sich die Aktionäre des Versorgers RWE sowie der Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia mit vergleichsweise dünnen Kursgewinnen von maximal 0,6 Prozent begnügen mussten.

Ansonsten bewegten zu Wochenauftakt vor allem Analystenkommentare. Der Rekordlauf beim MDax-Mitglied Hellofresh wurde jäh beendet von einer Abstufung durch den JPMorgan-Experten Marcus Diebel. Die Papiere sackten um sechs Prozent ab.

