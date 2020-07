Gute Konjunkturdaten aus Italien stützen den Dax

Am Mittag wurde der deutsche Leitindex von erfreulichen Konjunkturdaten aus Italien gestützt, so dass er zuletzt 0,32 Prozent auf 12 529,28 Punkte gewann. Damit deutete sich auf Wochensicht eine Stagnation an.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte am Freitag um 0,21 Prozent auf 26.610,50 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,3 Prozent vor.

Die italienischen Industrieunternehmen hatten sich im Mai deutlich stärker von dem Einbruch in der Corona-Krise erholt als von Analysten erwartet. Auch in Frankreich überraschten die Daten zur Industrieproduktion positiv.

Unter den besten Werten im Dax zogen die Aktien von Infineon um rund zwei Prozent an. Die Viruskrise hat Trends wie Digitalisierung, Homeoffice, Konnektivität und den Einsatz von Sensortechnik in vielen Geschäfts- und Lebensbereichen noch verstärkt. Insofern gelten viele Unternehmen der Halbleiterindustrie als Profiteure der Pandemie.

An der MDax-Spitze stiegen die Anteilsscheine von Qiagen um fast vier Prozent, nachdem sie im Handelsverlauf den höchsten Stand seit 2001 erreicht hatten. Das Gendiagnostik- und Biotechunternehmen erlebt eine nach eigenen Worten beispiellose Nachfrage nach seinen Corona-Testprodukten. Erste Zahlen zum Geschäftsverlauf im zweiten Quartal übertrafen die eigenen Prognosen von Anfang Mai deutlich.

Im Nebenwerteindex SDax machten die Aktien von Nordex mit einem Plus von mehr als ein Prozent auf sich aufmerksam. Der Windkraftanlagen-Hersteller erhielt einen Großauftrag aus Spanien.

Die Deutsche Börse mischt derweil außerplanmäßig die Zusammensetzung des SDax neu. Infolge der Übernahme von Rhön-Klinikum durch Asklepios fällt der Rhön-Streubesitz unter 10 Prozent. Daher wird Rhön zum 14. Juli aus dem Nebenwerteindex genommen. Aufsteiger ist der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus. Dessen Aktienkurs zog um gut 11 Prozent an.

