Nach einem schwächeren Start legte der Dax zur Mittagszeit um 0,45 Prozent auf 12 978,65 Punkte zu. Der MDax kam mit minus 0,02 Prozent auf 27 465,03 Punkte kaum vom Fleck. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, gewann 0,42 Prozent auf 3319,60 Zähler.

Unter den Einzelwerten ragten im Dax die Aktien von Covestro mit einen Plus von 3,0 Prozent heraus. Die Zuversicht des Kunststoffherstellers für das dritte Quartal wirkte nach, zumal nun positive Analystenstimmen folgten. Im MDax gewannen die Anteilsscheine von Rheinmetall 1,7 Prozent. Die Papiere des Rüstungsunternehmens und Autozulieferers profitierten von einem Bericht in der ungarischen Presse über einen Großauftrag Ungarns für Schützenpanzer.

Unter den Favoriten im Index der mittelgroßen Werte fand sich auch die Aktie von Evotec mit plus 2,4 Prozent. Der Wirkstoffforscher hatte am Morgen eine strategische Allianz für Therapien gegen Nierenerkrankungen mit dem dänischen Diabetes-Spezialisten Novo Nordisk bekannt gegebenen.

Die am Vortag unter Druck geratenen Papiere der Lufthansa erholten sich mit plus 3,6 Prozent. Die Schweizer Töchter Swiss und Edelweiß erhielten ihre staatlich garantierten Kredite, die die Regierung in Bern bereits im Mai versprochen hatte. Sie waren jedoch vom deutschen Rettungspaket für die Lufthansa abhängig gewesen. Zudem schließt Easyjet drei Basen in Großbritannien, darunter auch Stansted.

