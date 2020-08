Der Dax verlor bis zur Mittagszeit 1,23 Prozent auf 12.817,07 Punkte. Der MDax sank um 0,90 Prozent auf 27.154,91 Punkte. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 fiel um 1,4 Prozent.

Unter den Einzelwerten standen Delivery Hero und Wirecard im Blick, nachdem die Deutsche Börse am Vorabend mitgeteilt hatte, dass der insolvente Zahlungsabwickler am Montag Dax und TecDax verlassen muss. Dafür steigt - wie bereits erwartet - der Online-Essenslieferdienst Delivery in den Leitindex auf und der Laserspezialist LPKF zieht in den Technologiewerte-Index ein. Angesichts ausgebliebener Überraschungen ging es im MDax nun für Delivery um 2,2 Prozent abwärts.

Die Anteilsscheine von Aixtron, die für Delivery in den MDax aufsteigen, gaben ebenfalls nach und verloren 1,5 Prozent. Hornbach Baumarkt dagegen legten um 1,1 Prozent zu. Sie werden von Montag an die Papiere des Spezialmaschinenbauers für die Chipindustrie im SDax ersetzen.

Quartalsbilanzen legten der Konzertveranstalter CTS Eventim sowie der Immobilienkonzern TAG vor. Die Corona-Krise traf den CTS im zweiten Quartal herb und ein Ausblick auf das restliche Jahr wurde nicht gewagt. Überraschend war dies jedoch nicht. Die Aktien gewannen 0,2 Prozent.

TAG sprangen als MDax-Spitzenwert um 3,4 Prozent hoch. Der Immobilienkonzern profitierte im zweiten Quartal weiter von steigenden Mieten in Ballungszentren. Der Ausblick auf 2020 wurde bestätigt. Von dieser Zuversicht profitierten weitere Immobilienwerte: Aroundtown gewannen 1,5 Prozent und im Dax zogen Deutsche Wohnen um 0,8 Prozent und Vonovia um 1,1 Prozent an.

Die Anteilsscheine von Schaeffler mit minus 8,1 Prozent und New Work mit minus 6,2 Prozent bildeten die Schlusslichter im SDax.

