Der Getränke-Bringdienst „Flaschenpost“ wird an den Bielefelder Oetker-Konzern verkauft. Entsprechende Informationen bestätigte ein Oetker-Sprecher am Sonntag gegenüber unserer Zeitung. Einzelheiten zu der Übernahme will Oetker am Montag mitteilen.

Um das münsterische Start­up „Flaschenpost“ hatte es in der Vergangenheit schon mehrfach Verkaufsgerüchte gegeben. Der Lieferdienst hatte die Branche 2016 mit einem innovativen Logistik-Konzept aufgerollt. Inzwischen ist „Flaschenpost“ in 23 Städten aktiv.

Kaufpreis angeblich bei rund einer Milliarde Euro

Nach Informationen des Portals „Deutsche Startups“ soll der Kaufpreis für die „Flaschenpost“ bei rund einer Milliarde Euro liegen. Demnach hat der Lieferdienst alleine im Oktober 2020 einen Umsatz von etwa 27 Millionen Euro eingefahren. Auf zwölf Monate hochgerechnet würde der Jahresumsatz damit über der Marke von 300 Millionen Euro liegen.

Oetker-Konzern Marktführer im Biergeschäft

Der Oetker-Konzern ist Marktführer im deutschen Biergeschäft und hat mehr als 40 Marken (Jever, Radeberger) im Portfolio. Die Bielefelder hatten das Konzept der „Flaschenpost“ 2017 mit dem eigenen Bringdienst „Durstexpress“ kopiert, nachdem Gespräche mit den Münsteranern zuvor gescheitert waren.

Nach dem Start in Berlin und Leipzig ist der Oetker-Ableger an zwölf Standorten vertreten. Das Liefergebiet der beiden Dienste überschneidet sich in den Städten Leipzig, München, Dresden, Hamburg, Frankfurt, Hannover und Bochum. Schwerpunkt der „Flaschenpost“ ist der Großraum NRW. Ähnlich wie die Münsteraner hatte auch Oetkers „Durstexpress“ durch die Corona-Pandemie einen zusätzlichen Schub bekommen.