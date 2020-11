Sein Wochengewinn beläuft sich insbesondere nach dem beeindruckenden Tagesgewinn am Montag angesichts der Impfstoff-Euphorie auf aktuell 4,6 Prozent.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte legte um 0,35 Prozent auf 28.432,17 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,10 Prozent vor.

Die Aktien des Immobilienunternehmens Deutsche Wohnen drehten im Handelsverlauf ins Minus. Zuletzt verloren sie 0,7 Prozent. Allerdings sind sie seit Jahresbeginn vergleichsweise sehr gut gelaufen. Aktuell steht ein Plus von 16,5 Prozent zu Buche, während der Dax seither 1,5 Prozent eingebüßt hat.

Im Nebenwerte-Index waren die Papiere von Tele Columbus Schlusslicht mit minus 4,7 Prozent. Der Kabelnetzbetreiber sieht sich bei den Jahreszielen auf Kurs, die Quartalszahlen selbst kamen bei den Aktionären allerdings nicht gut an.

Das Geschäft des auf Einkaufscenter spezialisierten Immobilieninvestors Deutsche Euroshop erholte sich im Sommer kräftig vom Corona-Schock der ersten Jahreshälfte. Unter dem Strich stand auch wieder ein Gewinn, was den Aktien ein Plus von 4,1 Prozent bescherte.

Der Euro stieg und wurde am frühen Nachmittag mit 1,1815 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1791 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,51 Prozent am Vortag auf minus 0,55 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte. Der Rentenindex Rex stieg um 0,15 Prozent auf 145,89 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,07 Prozent auf 175,09 Punkte zu.

